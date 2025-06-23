«Окленд Сити» — «Бока Хуниорс». «Баварию» не переплюнуть, но приблизиться можно

Для аргентинской команды шанс выйти в плей-офф только в очень крупной победе в матче с аутсайдером.

24 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс». Встреча состоится на стадионе «ГЕОДИС Парк». Начало — в 22:00 мск. Аргентинскому клубу поможет выйти в плей-офф только победа с разницей минимум в семь мячей.

Коэффициенты букмекеров на матч «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс» 24 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение аргентинскому клубу. Поставить на победу «Бока Хуниорс» с форой (-2.5) можно с коэффициентом 1.08, а шансы «Окленд Сити» выиграть с форой (+2.5) оценили в 7.90. Перевес значительный.

По мнению экспертов, встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 4.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 4.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 5.20. Наиболее вероятный счёт — 5:0 в пользу аргентинского клуба за 6.00.

Прогноз на матч 3-го тура КЧМ-2025 «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс» (24.06.2025)

«Окленд Сити» прибыл на КЧМ-2025, чтобы поиграть с легендарными командами. И ему повезло оказаться в одной группе с такими сильными и знаменитыми клубами. Шансов на выживание изначально не было, но наверняка футболистам из Новой Зеландии по-прежнему хочется хотя бы забить гол.

В матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Эй-си-эф-си» с треском проиграли «Баварии» – 0:10. Они могли запросто пропустить ещё больше, но мюнхенцы сжалились над соперником. Шесть мячей побывало в воротах «Окленд Сити» уже в первом тайме! Катастрофа.

В минувшей встрече с «Бенфикой» клубу из Новой Зеландии повезло с погодой. Был ливень, поэтому задача для соперника усложнилась. В первой половине матча португальцы смогли отличиться лишь один раз – с пенальти. Перед началом второго тайма из-за непогоды игра была приостановлена, но, когда возобновилась, португальская команда забила ещё пять голов.

Теперь «Окленд Сити» ждёт встреча с мотивированным «Бока Хуниорс». Аргентинцы будут заряжены забивать не меньше, чем «Бавария». Им нужно выходить в плей-офф, а из-за ничьей в очном матче с «Бенфикой» (2:2), необходимо будет превзойти конкурента в разнице мячей.

К слову, у португальцев она «+6», а у аргентинцев — «-1». Повезло, что в последнем туре группового этапа предстоит играть с аутсайдером. Получается, выход в плей-офф зависит от того, кто больше сможет забить «Окленд Сити»? Именно так.

«Бока Хуниорс» нужно выиграть с разницей в семь мячей и надеяться, что «Бенфика» не выстоит против «Баварии», ведь, если параллельный матч завершится вничью или победой португальцев, не поможет даже разгром новозеландцев. Теоретически шансы есть.

Игроки «Бока Хуниорс» вполне могли отобрать очки у мюнхенцев. До 84-й минуты счёт был равным — 1:1, но Кейн отдал классную передачу на Олисе, который положил мяч в нижний угол ворот 37-летнего Агустина Маркесина. В целом же по КЧМ-2025 трудно сказать, что команда выглядит хуже европейских грандов.

Да, аргентинцы используют много силовых приёмов, часто нарушают правила, однако таков аргентинский футбол, в нём нет места слабым. В XXI веке самая крупная победа «Бока Хуниорс» была добыта в матче с «Боливаром» (7:0) в 2007 году. Вот и прекрасная возможность как минимум повторить то достижение.

Мы предлагаем поставить на тотал больше 7.5 мяча за 3.85. У аргентинцев будет мотивация. Даже если параллельный матч сложится в пользу «Бенфики», можно уйти с КЧМ-2025 ярко и красиво. Было бы классно, если бы Кавани успел восстановиться после травмы, но пока прогнозы неутешительные.

Будем откровенны, «Окленд Сити» должен устать. Команда никогда не играла в таком темпе и с такими соперниками, а тут ещё и неблагоприятные погодные условия в прошлой встрече сказались. Что-то вроде 8:0 в пользу агрессивных аргентинцев здесь исключать нельзя.

Ставка: тотал больше 7.5 мяча за 3.85.