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Интер Майами — Палмейрас: прогноз и ставка на матч 24 июня, где смотреть, время начала, трансляция, какой канал, счёт, голы

Месси и «Интер Майами» выйдут в плей-офф: экспресс на КЧМ-2025
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на матч клубного ЧМ 23 июня 2025 года
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Конкуренты сами подарили такие расклады.

Клубный чемпионат мира по футболу в США продолжается. Сегодня стартует заключительная треть группового этапа турнира. В группе А, где находится клуб Лионеля Месси и его конкуренты, настаёт момент истины. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Интер Майами» — «Палмейрас»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Не начался
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ситуация в группе А на клубном чемпионате мира по футболу весьма интересная. Португальский «Порту» находится на третьей строчке, отставая от топ-2 на три очка. Замыкает таблицу «Аль-Ахли», у которого тоже одно очко, но хуже разница забитых и пропущенных мячей. «Интер Майами» вместе с «Палмейрасом» набрали по четыре очка и сохраняют шансы на выход в плей-офф. Если они сыграют друг другом вничью, то станут недосягаемыми для других конкурентов.

Скорее всего, предстоящая встреча между «Интер Майами» и «Палмейрасом» получится достаточно скучной и действительно может завершиться вничью. И не только потому, что для обеих команд это самый выгодный вариант. Просто к этой минуте они находятся приблизительно на одном уровне. Возможно, бразильцы более подвижные, чем ветераны американцев. Зато играть предстоит в Майами.

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Единственное, что против команды Дэвида Бекхэма, так это травма Лионеля Месси. После встречи с «Порту» главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сообщил, что аргентинский нападающий выступал с повреждением. Даже если звезду и подлатают ко встрече с «Палмейрасом», ждать от него ещё одного чуда будет трудно. Отсюда ставка на ничью через тотал меньше 2.5 мяча. Коэффициент приличный — 2.65.

Прогноз на матч «Порту» — «Аль-Ахли»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Аль-Ахли
Каир, Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед стартом группового этапа КЧМ-2025 «Порту» считался главным фаворитом в борьбе за первое место в группе А. После двух туров ситуация в корне поменялась. Теперь португальскому клубу, как и его сопернику «Аль-Ахли», нужна победа в предстоящем матче. И чтобы «Интер Майами» и «Палмейрас» не сыграли вничью.

Встреча с «Аль-Ахли» не будет лёгкой прогулкой для «Порту». Один из самых титулованных клубов мира постарается достойно сыграть с португальской командой в надежде на выход в плей-офф. Однако стоит учесть, что разница мячей у него ещё хуже, чем у соперника. Значит, придётся забивать больше. Это повлечёт за собой открытые зоны и риски.

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Прогнозируем победу «Порту» через тотал больше 1.5 мяча за 2.00. Команде необходимо собраться и приложить максимум усилий для достижения нужного результата. У «Аль-Ахли» такая же задача — выиграть и забить как можно больше. Это приведёт к массе ошибок в обороне. А если выбирать из двух атак, то у европейцев она лучше.

Экспресс на матч клубного ЧМ 23 июня 2025 года

  • Ставка 1: ничья + тотал меньше 2.5 мяча в матче «Интер Майами» — «Палмейрас» за 2.65.
  • Ставка 2: победа «Порту» в матче с «Аль-Ахли» + тотал больше 1.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 2.65 х 2.00 = 5.30.

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