«ПСЖ» повезло, а «Атлетико» жалко: экспресс на матчи клубного чемпионата мира — 2025

Клубный чемпионат мира — 2025 продолжается. Сегодня, 23 июня, мы узнаем имена первых участников плей-офф. Представители группы В играют раньше представителей группы А, а потому и свои вопросы решат тоже раньше. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»

«ПСЖ» сам загнал себя в ловушку и теперь вынужден играть только на победу. К его счастью, закрывать групповой этап КЧМ-2025 предстоит с аутсайдером. У парижан лучшая разница мячей в группе. Они могут сделать её ещё круче, если покажут в предстоящем матче футбол высочайшего уровня.

«Сиэтл Саундерс» выглядит лёгкой добычей для «ПСЖ». Настрой у парижан тоже будет правильным, ведь они уже обожглись, уступив во 2-м туре. Американский клуб проиграл обе свои встречи, однако каждый раз забивал по голу. Он уступил «Атлетико» (1:3) и «Ботафого» (1:2). В принципе, всё закономерно. Класса местами не хватает.

Клуб из штата Вашингтон не боится пропускать и хочет забивать. Выход в плей-офф КЧМ-2025 ему практически не светит, значит, никакого давления за результат не будет. В США предпочитают шоу, а не скучный и унылый результат. Предлагаем взять тотал больше 3.5 мяча за 2.05. Не исключаем, что «Сиэтл Саундерс» вновь сможет забить хотя бы гол.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Ботафого»

В группе В КЧМ-2025 царит хаос. Если «Атлетико» обыграет «Ботафого», а «ПСЖ» победит «Сиэтл Саундерс», тогда у трёх клубов будет по шесть очков. Распределить места по результатам очных матчей не получится, поэтому ключевую роль сыграет разница мячей.

Мадридцам придётся из кожи вон лезть, чтобы не просто выиграть у бразильского клуба, а с преимуществом минимум в три мяча. Только тогда они смогут выйти в плей-офф. Однако это кажется невозможным. Давайте посмотрим, почему именно.

«Ботафого» находится на первом месте в группе с шестью очками. У команды есть характер, сильные защитники и быстрые нападающие. Благодаря быстрым переходам из обороны в атаку бразильцы были намного эффективнее в матче с «ПСЖ». При этом для выхода в плей-офф достаточно лишь не проиграть крупно. Следовательно, шансы наказать сильно рискующих мадридцев определённо будут.

Экспресс на матчи КЧМ 23 июня 2025 года

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ» за 2.05.

тотал больше 3.5 мяча в матче «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ» за 2.05. Ставка 2: «Ботафого» не проиграет «Атлетико» за 2.15.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.15 = 4.40.