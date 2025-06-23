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Эсперанс — Челси, 25 июня 2025 года, смотреть онлайн, прогноз на матч КЧМ, во сколько начало, ставки на футбол, трансляция

Никаких сенсаций! «Челси» выйдет в плей-офф клубного чемпионата мира
Алексей Анисимов
«Эсперанс» — «Челси»: прогноз на матч
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Прогноз на матч 3-го тура с «Эсперансом».

Клубный чемпионат мира по футболу в США продолжается. Пришла пора завершать групповой этап. В среду, 25 июня, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии состоится матч 3-го тура «Эсперанс» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск. В группе D серьёзно закрутилась интрига.

Коэффициенты на матч клубного ЧМ «Эсперанс» — «Челси» 25 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение английской команде. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с с коэффициентом 1.33, что приблизительно равно 75% вероятности. Победа «Эсперанса» оценивается в 9.60 — 10% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 5.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче группы D. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу лондонцев.

Прогноз на матч 3-го тура клубного чемпионата мира «Эсперанс» — «Челси» (25.06.2025)

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров ситуация в группе D на клубном чемпионате мира довольно неожиданная. Набрав все шесть возможных очков, единолично лидирует «Фламенго». Бразильский клуб уже точно выйдет в плей-офф. С «баранкой» в активе замыкает турнирную таблицу американский «Лос-Анджелес», для которого 3-й тур станет на турнире последним.

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Наиболее интригующе выглядит борьба за второе место. «Челси» потерпел поражение от «Фламенго» (1:3) во 2-м туре. Всё началось здорово: лондонцы открыли счёт уже на 12-й минуте и до 62-й минуты имели преимущество. Однако затем пропустили два быстрых гола, схлопотали красную карточку и окончательно потеряли шансы на спасение.

«Эсперанс», в свою очередь, умудрился обыграть «Лос-Анджелес» (1:0). Мячом в итоге владел гораздо меньше времени, но лучше использовал свои шансы и забил в середине второго тайма. Удивительно, что футболисты американского клуба на 90+9-й минуте получили возможность сравнять счёт, однако не реализовали 11-й метровый удар.

Теперь «Челси» и «Эсперанс» встретятся друг с другом в 3-м туре, чтобы разыграть вторую путёвку в плей-офф. Разумеется, европейская команда считается фаворитом. В прошедшем сезоне под руководством Энцо Марески она финишировала в топ-4 АПЛ и выиграла кубок Лиги конференций. Представитель Туниса же обладает более скромным составом и меньшими амбициями.

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На сей раз встреча пройдёт в более позднее время — начало в 4:00 мск. Футболистам «Челси» будет несколько проще переносить погодные условия. Поражение от «Фламенго» во многом случилось из-за того, что соперник находится в середине сезона и обладает лучшими физическими кондициями. Теперь же разница в классе такова, что лондонцы не должны заметить свою усталость.

Ставка: «Челси» победит в матче с «Эсперансом» с форой (-1.5) за 1.95.

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