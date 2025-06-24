Кейн подставит «Бенфику», у «Окленда» намечается новый разгром: экспресс на КЧМ-2025

Пришло время завершить групповой этап клубного чемпионата мира по футболу в США. Сегодня, 24 июня, разберёмся с группой С, участники которой проводят матчи 3-го тура. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Бавария»

«Бавария» уже гарантированно выйдет в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 в США. Остаётся только решить, с какого места она это сделает. У «Бенфики» ситуация сложнее. Ей нужна минимум ничья, чтобы наверняка выйти из группы. Так что мотивация сохраняется.

В прошлом сезоне на общем этапе Лиги чемпионов подопечные Венсана Компани обыграли «Бенфику», но со скромным счётом 1:0. Мюнхенцы тотально доминировали, нанесли 24 удара по воротам, из которых 10 пришлись в створ. Украинский вратарь Анатолий Трубин был просто великолепен, сделав девять сейвов. Будет ли он геройствовать в предстоящем матче?

Посмотрим, остались ли силы у команды Бруну Лаже после нервной игры с «Бока Хуниорс» и матча в ливень с «Окленд Сити», чтобы добыть ничью. Мы же считаем, что это невозможно, и предлагаем поставить на победу «Баварии» за 1.93. Мюнхенцам, конечно, всё равно, с какого места выходить в плей-офф и с кем там играть, но хотя бы одна атака получится удачной. И этого должно быть достаточно.

Прогноз на матч «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс»

«Окленд Сити» прибыл на КЧМ-2025, чтобы поиграть с легендарными командами. И ему повезло оказаться в одной группе с такими сильными и знаменитыми клубами. Шансов на выживание изначально не было, однако наверняка футболистам из Новой Зеландии по-прежнему хочется забить хотя бы один гол. Теперь их, кстати, ждёт встреча с мотивированным «Бока Хуниорс».

Аргентинцы будут заряжены забить не меньше, чем «Бавария», которая выиграла 10:0. Им нужно выходить в плей-офф, а из-за ничьей в очном матче с «Бенфикой» (2:2) необходимо будет превзойти конкурента в разнице мячей. У португальцев она «+6», а у аргентинцев — «-1». Повезло, что в последнем туре группового этапа предстоит играть с аутсайдером. Получается, выход в плей-офф зависит от того, кто больше сможет забить «Окленд Сити»? Именно так.

Мы предлагаем поставить на тотал больше 7.5 мяча за 3.85. У аргентинцев будет мотивация. Даже если параллельный матч сложится в пользу «Бенфики», можно уйти с КЧМ-2025 ярко и красиво. Будем откровенны, «Окленд Сити» должен устать. Команда никогда не играла в таком темпе и с такими соперниками, а тут ещё и неблагоприятные погодные условия в прошлой встрече сказались. Что-то вроде 8:0 в пользу агрессивных аргентинцев здесь исключать нельзя.

Экспресс на матчи КЧМ-2025 24 июня 2025 года

Ставка 1: победа «Баварии» в матче с «Бенфикой» за 1.93.

победа «Баварии» в матче с «Бенфикой» за 1.93. Ставка 2: тотал больше 7.5 мяча в матче «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс» за 3.85.

Общий коэффициент: 1.93 х 3.85 = 7.43.