«Челси» идёт в плей-офф КЧМ-2025 вслед за «Фламенго»: экспресс на футбол

Групповой этап клубного чемпионата мира в США потихоньку завершается. Кто-то уже провёл матчи 3-го тура, а кому-то только предстоит это сделать. Сегодня следим за развязкой в группе D. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Эсперанс» — «Челси»

После двух туров ситуация в группе D на клубном чемпионате мира довольно неожиданная. Набрав все шесть возможных очков, единолично лидирует «Фламенго». Бразильский клуб уже точно выйдет в плей-офф с первого места. С «баранкой» в активе замыкает турнирную таблицу американский «Лос-Анджелес», для которого 3-й тур станет последним.

Наиболее интригующе выглядит борьба за второе место. «Челси» потерпел поражение в матче с «Фламенго» (1:3) во 2-м туре. «Эсперанс», в свою очередь, умудрился обыграть «Лос-Анджелес» (1:0). Теперь они встретятся друг с другом в 3-м туре, чтобы разыграть вторую путёвку в плей-офф. Разумеется, европейская команда считается фаворитом.

На сей раз встреча пройдёт в более позднее время — начало в 4:00 мск. Футболистам «Челси» будет несколько проще переносить погодные условия. Поражение от «Фламенго» случилось во многом из-за того, что соперник находится в середине сезона и обладает лучшими физическими кондициями. Теперь же разница в классе такова, что лондонцы не должны заметить свою усталость.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Фламенго»

«Лос-Анджелес» оказался худшим в группе D клубного ЧМ-2025. Команда не смогла продемонстрировать достойную игру и попрощалась с шансами на выход в плей-офф. Два матча — 0 очков и ни одного гола. Не помогает даже опыт Уго Льориса, Оливье Жиру и Дени Буанга.

Хлопнет ли «Лос-Анджелес» напоследок дверью в игре с «Фламенго», который возглавляет группу D с шестью очками и досрочно вышел в плей-офф с первого места? В такое сложно поверить. Бразильская команда показывает невероятную игру. Сначала победила «Эсперанс» (2:0), а затем совершила небольшую сенсацию, одержав волевую победу в прошлом матче с «Челси» – 3:1.

Предлагаем поставить на победу «Фламенго» и тотал больше 1.5 мяча за 2.05. Бразильцы хорошо укомплектованы. У них есть крепкие и опытные защитники, которые выступали в европейских чемпионатах, а также молодые таланты в нападении. Ну и не будем забывать о Жоржиньо и его опыте игры за лондонские «Арсенал» и «Челси».

Экспресс на матчи клубного чемпионата мира 24-25 июня 2025 года

Ставка 1: «Челси» победит в матче с «Эсперансом» с форой (-1.5) за 1.95.

«Челси» победит в матче с «Эсперансом» с форой (-1.5) за 1.95. Ставка 2: победа «Фламенго» + тотал больше 1.5 мяча в матче с «Лос-Анджелесом» за 2.05.

Общий коэффициент: 1.95 х 2.05 = 3.99.