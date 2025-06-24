«Интер» — «Ривер Плейт»: Киву далеко до Индзаги. Плей-офф под вопросом

26 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Интер» и «Ривер Плейт». Встреча состоится на стадионе «Люмен Филд». Начало — в 4:00 мск. Игра за первое место в группе Е или всё сложнее, чем кажется?

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Ривер Плейт» 26 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.88, а шансы «Ривер Плейт» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

Прогноз на матч 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Интер» — «Ривер Плейт» (26.06.2025)

Ситуация в группе Е сложилась интересным образом. У «Интера» и «Ривер Плейт» по четыре очка, а у «Монтеррея» — два. Однако лидерам предстоит провести очный матч, а мексиканская команда сыграет с аутсайдером «Урава Ред Даймондс». Если наберёт три очка, а параллельная встреча завершится вничью, всё решит разница мячей.

Поэтому миланцы обязаны побеждать, чтобы гарантированно пробиться в плей-офф. Но не всё так просто, ведь «Ривер Плейт» способен достойно ответить, а «нерадзурри» не впечатляют на КЧМ-2025. Они плохо реализуют моменты и допускают ошибки в обороне.

Уход Симоне Индзаги оставил отпечаток на «Интере», а Кристиан Киву, видимо, по-прежнему не разобрался с делами в команде. Сначала миланцы сыграли вничью с «Монтерреем» (1:1), хотя владели преимуществом. Затем победили «Урава Ред Даймондс» (2:1). В обоих матчах забивал Лаутаро Мартинес.

Победа во встрече с японским клубом была волевой, но с преимуществом всего в один мяч — это мало. Судя по статистике, «Интер» оказывал огромное давление на соперника, нанёс 26 ударов по воротам. Киву говорил о компактной и глубокой обороне соперника, однако «Ривер Плейт» с этим не согласится.

Подопечные Марсело Гальярдо уверенно обыграли «Урава Ред Даймондс» со счётом 3:1. Один из голов забил бывший футболист «Зенита» Себастьян Дриусси. Жаль, что он получил травму и в прошлом матче с «Монтерреем» уже не смог принять участия. Потеря серьёзная.

Во встрече с мексиканским клубом «миллионеры» были активны и хороши в атаке, но их подвела реализация. Из 18 ударов по воротам шесть пришлись в створ, однако ни одного гола забить не удалось. Печально. Быть может, как раз не хватало Дриусси. Хотя в составе «Ривер Плейт» достаточно классных игроков в каждой линии.

У обеих команд есть проблемы с реализацией, но классно функционирует атака. Также у них хорошая оборона, состоящая из опытных футболистов. Заметно, что пока «Интеру» тяжело подстраиваться под требования Киву. Потребуется больше времени.

Прогнозируем ничью с коэффициентом 3.30. Нас ждёт равный футбол двух мотивированных клубов. При удачном стечении обстоятельств даже ничейный результат поможет «Интеру» и «Ривер Плейт» выйти в плей-офф.

Ставка: ничья в матче «Интер» — «Ривер Плейт» за 3.30.