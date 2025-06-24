«Боруссия» Дортмунд — «Ульсан Хёндэ». Дебютный гол Джоба Беллингема — только начало

25 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют дортмундская «Боруссия» и «Ульсан Хёндэ». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Начало — в 22:00 мск. Немецкому клубу нужна победа, чтобы не переживать за выход в плей-офф.

Коэффициенты букмекеров на матч «Боруссия» Дортмунд — «Ульсан Хёндэ» 25 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкому клубу. Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.23, а шансы «Ульсан Хёндэ» оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу немецкого клуба за 6.50.

Прогноз на матч 3-го тура КЧМ-2025 «Боруссия» — «Ульсан Хёндэ» (25.06.2025)

«Боруссия» не смогла гарантировать себе путёвку в плей-офф после двух туров. Правда, есть и хорошие новости — в последнем матче группового этапа её ждёт встреча с аутсайдером группы F. Победы в матче с «Ульсан Хёндэ» будет достаточно, чтобы точно сыграть в 1/8 финала.

Начало для дортмундцев было не совсем удачным, ведь они скатали нулевую ничью с «Флуминенсе». Клубный ЧМ-2025 показал, что европейским клубам сложно играть с южноамериканскими и африканскими командами в жару, к которой те лучше подготовлены.

Не стоит критиковать дортмундцев за трудовую победу во встрече с «Мамелоди Сандаунз» (4:3). У них есть проблемы с обороной, а африканский клуб стабильно забивает. К тому же Нико Ковач пожаловался на погоду. Отметил, что сопернику было привычнее играть при такой температуре, а немецкой команде — нет.

Ошибок было действительно много, но их можно простить хотя бы за дебютный гол Джоба Беллингема. Брат Джуда забил в концовке первого тайма, оказавшись в нужном месте и получив мяч на подборе. Однако даже он отметил, что всей команде есть над чем работать и многое нужно улучшить.

В предстоящей встрече с «Ульсан Хёндэ» ошибка запросто может стоить места в плей-офф. Южнокорейский клуб проиграл оба матча, но оказался крепким. Сначала с минимальным счётом уступил «Мамелоди Сандаунз» (0:1), а потом дал бой «Флуминенсе» (2:4).

«Ульсанские тигры» наглядно продемонстрировали, что с бразильскими клубами можно играть. Они эффективно реализовали свои моменты, которых было немного. Но как ни старались, а соперник был ещё активнее в атаке и давил прессингом. Южнокорейцы не справились.

В качестве ставки предлагаем взять обмен голами и победу «Боруссии» за 2.85. Джоб Беллингем и Нико Ковач отметили, как тяжёло им было играть в жару с африканской командой. Предстоящий матч вновь пройдёт в Цинциннати, и погода останется прежняя, однако футболисты из Южной Кореи тоже плохо выдерживают высокую температуру.

Добавим к этому слабую игру дортмундцев в обороне и сможем рассчитывать на гол «Ульсан Хёндэ». Главный тренер команды сказал, что, несмотря на отсутствие шансов выйти в плей-офф, его подопечные будут стараться показать лучшую игру для своих болельщиков. Однако «шмели» всё равно победят — их нападение гораздо круче.

Ставка: победа дортмундской «Боруссии» в матче с «Ульсан Хёндэ» + обе забьют за 2.85.