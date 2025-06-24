«Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе». Матч ценою в плей-офф КЧМ-2025

Клуб из ЮАР устроит только победа, поэтому он будет нагружать оборону бразильцев.

25 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 22:00 мск. На кону будет стоять выход из группы F.

Коэффициенты букмекеров на матч «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» 25 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильскому клубу. Поставить на победу «Флуминенсе» можно с коэффициентом 1.85, а шансы «Мамелоди Сандаунз» оценили в 4.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча тоже идёт за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» (25.06.2025)

«Флуминенсе» в предстоящем матче достаточно просто не проиграть, чтобы гарантированно выйти в плей-офф. Задача «Мамелоди Сандаунз» сложнее. Африканской команде нужна только победа и надежда, что «Боруссия» не сможет выиграть у «Ульсан Хёндэ» в параллельной встрече.

Бразильцы удачно стартовали на КЧМ-2025. Задача не проиграть фаворитам группы F дортмундцам была выполнена. Встреча завершилась нулевой ничьей. А по статистике у подопечных Ренато Гаушо было превосходство в атаке над традиционно агрессивной в нападении немецкой командой.

Реализация подвела, но в минувшем матче с «Ульсан Хёндэ» удалось реабилитироваться. Встреча получилась очень результативной. «Флуминенсе» одержал волевую победу со счётом 4:2. После первого тайма «трёхцветные Рио» проигрывали 1:2, однако смогли собраться с силами и переиграли южнокорейских футболистов.

«Мамелоди Сандаунз» наверняка даст достойный отпор бразильцам. Африканская команда находится в отличном тонусе. Первую встречу группового этапа КЧМ-2025 она выиграла у «Ульсан Хёндэ» со счётом 1:0, но два гола были отменены после вмешательства системы VAR.

В минувшем матче «Мамелоди Сандаунз» показал неплохой футбол на фоне дортмундской «Боруссии». Команда была эффективна в нападении, однако всё равно проиграла — 3:4. Хотя этим результатом африканцы вполне могут гордиться, ведь они продемонстрировали характер.

Поэтому не будем прогнозировать победу «Флуминенсе». Да, «трёхцветные Рио» могут иметь преимущество за счёт опытных футболистов, таких как Тьяго Силва и вратарь Фабио, но это не сильно помогло в матче с «Ульсан Хёндэ». Тем более на кону предстоящей встречи будет стоять выход в плей-офф, что мотивирует обе стороны.

Прогнозируем тотал больше 2.5 мяча через «обе забьют» за 2.20. Выхода у «Мамелоди Сандаунз» нет. Ему придётся рисковать ради победы, а ошибки в обороне никуда не делись, и талантливые футболисты «Флуминенсе» ими воспользуются. Также отметим, что голы в ворота дортмундцев должны мотивировать африканцев на новые подвиги.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.