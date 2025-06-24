Уимблдон ещё не начался, а Мирра Андреева уже страдает. Клара Таусон устроит ей проверку

«Ролан Гаррос» позади, и теперь теннисисты активно готовятся к Уимблдону. В среду, 25 июня, на стадионе «ТЦ Бад-Хомбург» на Открытом чемпионате в Бад-Хомбурге (Германия) состоится матч Мирра Андреева — Клара Таусон. Начало должно быть не ранее 12:00 мск. Покрытие — трава.

Коэффициенты на матч Мирра Андреева — Клара Таусон 25 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российской теннисистке. Сделать ставку на победу Мирры Андреевой предлагается с коэффициентом 1.37, что приблизительно равно 72% вероятности. Победа Клары Таусон оценивается коэффициентом 3.10.

Кроме того, аналитики склоняются к тому, что встреча получится упорной. Тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 21.5 гейма — с коэффициентом 1.87. Вместе с тем третьего сета не ждут — тотал меньше 2.5 сета оценивается в 1.51 (более 65% вероятности).

Прогноз на матч Открытого турнира Бад-Хомбург Мирра Андреева — Клара Таусон (25.06.2025)

Мирра Андреева сумела удержать позицию в топ-10 рейтинга WTA и продолжает преследование Иги Швёнтек. На прошедшем «Ролан Гаррос» она выступила довольно неплохо. В одиночном разряде добралась до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступила француженке Лоис Буассон — 6:7 (6:8), 3:6. А в парном разряде с Дианой Шнайдер остановилась в шаге от финала, уступив итальянской паре.

После грунтового «Шлема» началась подготовка к Уимблдону на турнире в Берлине. Однако показать себя у российской теннисистки получилось гораздо хуже. В 1/16 финала сразу вылетела от Магдалены Френх из Польши (6:2, 5:7, 0:6) и в первом же матче парного разряда с Дианой Шнайдер не справилась с парой из Венгрии и Бразилии (6:4, 4:6, 5:10). И это, будем откровенны, плохие новости.

Дело в том, что в прошлом году на Уимблдоне Мирра Андреева провалилась. Как в одиночном, так и в парном разряде. В соло уступила в первом же круге Бренде Фрухвиртовой (6:1, 3:6, 2:6), а вместе с Анастасией Потаповой не справилась с парой из Канады и Австралии. Прошёл год, и особых успехов на траве не наблюдается. А потому надеяться на уверенную победу в предстоящем матче не стоит.

Клара Таусон является любимым «клиентом» Мирры. За три встречи в 2025 году россиянка отдала сопернице только один сет. Однако встречи эти были на харде и грунте, а на траве девушки пока не играли друг с другом. Кроме того, спортсменка из Дании успела опробовать покрытие в Бад-Хомбурге, одолев в 1/16 финала Магдалену Френх — 6:7 (6:8), 6:3, 6:3. Плюс дошла до 1/4 финала Ноттингем Опен, который тоже проводится на траве.

Всё это говорит о том, что Мирру Андрееву ждут испытания. Причём не только на Уимблдоне, к которому все активно готовятся, но и уже сейчас — в ходе тренировок. Прогнозировать имя победителя не будем, но увидеть как минимум 22 гейма было бы логично. Счёт должен быть близким. А особенно рисковые могут даже проверить третий сет за 2.60.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.87.