«Боруссия» идёт в плей-офф, а «Интер» — не факт: экспресс на КЧМ-2025

Клубный чемпионат мира по футболу в США набрал обороты. Такими темпами скоро доберёмся до стадии плей-офф. Как раз сейчас в группах проводятся встречи 3-го тура и определяются те, кто продолжит участие в турнире. Сегодня, 25 июня, делаем прогнозы на матчи представителей групп E и F и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Интер» — «Ривер Плейт»

Ситуация в группе Е сложилась интересным образом. У «Интера» и «Ривер Плейт» по четыре очка, а у «Монтеррея» — два. Однако лидерам предстоит провести очный матч, а мексиканская команда сыграет с аутсайдером «Урава Ред Даймондс». Если наберёт три очка, а параллельная встреча завершится вничью, всё решит разница мячей.

Поэтому миланцы обязаны побеждать, чтобы гарантированно пробиться в плей-офф. Но не всё так просто, ведь «Ривер Плейт» способен достойно ответить, а «нерадзурри» не впечатляют на КЧМ-2025. Они плохо реализуют моменты и допускают ошибки в обороне. Уход Симоне Индзаги оставил отпечаток на «Интере», а Кристиан Киву пока не разобрался с составом.

У обеих команд есть проблемы с реализацией, но классно функционирует атака. Также у них хорошая оборона, состоящая из опытных футболистов. Заметно, что пока «Интеру» тяжело подстраиваться под требования Киву. Потребуется больше времени. Прогнозируем ничью с коэффициентом 3.30. Нас ждёт равный футбол двух мотивированных клубов.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Ульсан Хёндэ»

«Боруссия» не смогла гарантировать себе путёвку в плей-офф после двух туров. Правда, есть и хорошие новости — в последнем матче группового этапа её ждёт встреча с аутсайдером группы F. Победы в матче с «Ульсан Хёндэ» будет достаточно, чтобы точно сыграть в 1/8 финала.

В предстоящей встрече ошибка запросто может стоить места в плей-офф. Южнокорейский клуб проиграл оба матча, но показался крепким соперником. Сначала с минимальным счётом уступил «Мамелоди Сандаунз» (0:1), а потом дал бой «Флуминенсе» (2:4).

В качестве ставки предлагаем взять обмен голами и победу «Боруссии» за 2.85. Джоб Беллингем и Нико Ковач отметили, как тяжёло им было играть в жару с африканской командой. Предстоящий матч вновь пройдёт в Цинциннати, и погода останется прежняя, однако футболисты из Южной Кореи тоже плохо справляются с высокой температурой.

Прогноз на матч «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»

«Флуминенсе» в предстоящем матче достаточно просто не проиграть, чтобы гарантированно выйти в плей-офф. Задача у «Мамелоди Сандаунз» сложнее. Африканской команде нужна только победа в надежде, что «Боруссия» не сможет выиграть у «Ульсан Хёндэ» в параллельной встрече.

«Мамелоди Сандаунз» наверняка даст достойный отпор бразильцам. Африканская команда находится в отличной форме. Первую встречу группового этапа КЧМ-2025 она выиграла у «Ульсан Хёндэ» со счётом 1:0, а в минувшем матче показала неплохой футбол на фоне дортмундской «Боруссии» (3:4).

Прогнозируем тотал больше 2.5 мяча через «обе забьют» за 2.20. Выхода у «Мамелоди Сандаунз» нет. Команде придётся рисковать ради победы, а ошибки в обороне никуда не делись, и талантливые футболисты «Флуминенсе» ими воспользуются. Также отметим, что голы в ворота дортмундцев должны мотивировать африканцев на новые подвиги.

Экспресс на матчи КЧМ-2025 25 июня 2025 года

Ставка 1: ничья в матче «Интер» — «Ривер Плейт» за 3.30.

ничья в матче «Интер» — «Ривер Плейт» за 3.30. Ставка 2: победа дортмундской «Боруссии» в матче с «Ульсан Хёндэ» + обе забьют за 2.85.

победа дортмундской «Боруссии» в матче с «Ульсан Хёндэ» + обе забьют за 2.85. Ставка 3: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Мамелоди Сандаунз» – «Флуминенсе» за 2.20.

Общий коэффициент: 3.30 х 2.85 х 2.20 = 20.6.