Мирра Андреева – в Бад-Хомбурге, Леонид Слуцкий — в Китае: экспресс на 25 июня

Пока в США проходит клубный чемпионат мира по футболу, в остальном мире тоже есть на что посмотреть. В Бад-Хомбурге состоится матч с участием Мирры Андреевой, а в чемпионате Китая выступает «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слцукого. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч Мирра Андреева — Клара Таусон

После грунтового «Шлема» началась подготовка к Уимблдону на турнире в Берлине. Однако показать себя Мирре Андреевой не получилось. В 1/16 финала она сразу вылетела от Магдалены Френх из Польши (6:2, 5:7, 0:6), а в первом же матче парного разряда с Дианой Шнайдер не справилась с парой из Венгрии и Бразилии — 6:4, 4:6, [5:10]. И это, будем откровенны, плохие новости.

Дело в том, что в прошлом году на Уимблдоне Мирра Андреева провалилась. Как в одиночном, так и в парном разряде. Она уступила в первом же круге Бренде Фрухвиртовой (6:1, 3:6, 2:6), а вместе с Анастасией Потаповой не справилась с парой из Канады и Австралии. Прошёл год, и особых успехов на траве не наблюдается. А потому надеяться на уверенную победу в предстоящем матче не стоит.

Клара Таусон успела опробовать покрытие в Бад-Хомбурге, одолев в 1/16 финала Магдалену Френх — 6:7 (6:8), 6:3, 6:3. Плюс дошла до 1/4 финала в Ноттингеме – тоже на траве. Всё это говорит о том, что Мирру Андрееву ждут испытания. Прогнозировать имя победителя не будем, однако увидеть как минимум 22 гейма было бы логично. Счёт должен быть близким.

Прогноз на матч «Шанхай Шэньхуа» — «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»

Вообще, «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого можно назвать одним из фаворитов чемпионата. В турнирной таблице команда занимает место в топ-2, метит в Элитную Лигу чемпионов АФК, а также недавно обыграла «Шанхай Порт» (3:2) в Кубке Китая и вышла в следующую стадию.

Следуя такой логике, можно ожидать победу и в предстоящем матче с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Однако всё не так однозначно. Во-первых, подопечные Леонида Слуцкого наверняка устали после непростой кубковой встречи. Предстоящий соперник тоже играл в Кубке Китая, но на день раньше и с более скромным оппонентом.

Во-вторых, «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» неплохо смотрится в нынешнем сезоне. Отстаёт лишь на восемь очков от топ-3 и в последнее время начал побеждать — трижды за четыре прошлых тура. А ещё добротно проводит выездные матчи. Так что можно рискнуть и проверить ставку на то, что гости не проиграют.

Экспресс на спорт 25 июня 2025 года

Ставка 1: тотал больше 21.5 гейма в матче Мирра Андреева – Клара Таусон за 1.87.

тотал больше 21.5 гейма в матче Мирра Андреева – Клара Таусон за 1.87. Ставка 2: «Шанхай Шэньхуа» не сможет обыграть «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» за 3.00.

Общий коэффициент: 1.87 х 3.00 = 5.61.