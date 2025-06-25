«Ювентус» — «Манчестер Сити». Вызов Холанду и Гвардиоле брошен

26 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Ювентус» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд». Начало — в 22:00 мск. Обе команды досрочно вышли в плей-офф и теперь разыграют между собой первое место.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 26 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «горожанам». Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Ювентуса» оценили в 4.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «горожан» за 8.00.

Прогноз на матч 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Ювентус» — «Манчестер Сити» (26.06.2025)

Только в группе G на клубном ЧМ-2025 после двух туров предельно ясно, какие команды сыграют в плей-офф, а какие досрочно попрощались с этой возможностью. «Ювентус» и «Манчестер Сити» набрали по шесть очков. Им осталось только решить, кто выйдет в 1/8 финала с первого места.

Подопечные Игора Тудора здорово ворвались в турнир и продемонстрировали качественный футбол. Сначала туринцы разгромили «Аль-Айн» со счётом 5:0. Авторами голов стали молодые таланты. Франсишку Консейсау и Рандаль Коло Муани оформили по дублю. Также отличился 20-летний Кенан Йылдыз.

Турок вообще расцвёл во время клубного ЧМ-2025. В минувшем матче «Ювентус» разгромил «Видад» со счётом 4:1. Автором дубля стал Йылдыз, а одна из результативных передач в активе Коло Муани. Четвёртый мяч в добавленное время забил Душан Влахович с пенальти.

Тудор доволен игрой своих подопечных. В составе много молодых, свежих и талантливых футболистов. Они будущее «Ювентуса». Консейсау после победы во встрече с «Видадом» сказал, что, несмотря на досрочный выход из группы, команда хочет победить и «Манчестер Сити».

Сам «Сити» стартовал на КЧМ-2025 не так ярко, обыграв марокканский клуб со скромным счётом — 2:0. Оба мяча подопечные Хосепа Гвардиолы забили в первом тайме. Их авторами стали Жереми Доку и Филип Фоден. Но дело в том, что «Видад» умудрялся проводить неплохие атаки.

Скорее всего, «Манчестер Сити» просто нужно было время, чтобы прийти в себя и адаптироваться к стадионам и погодным условиям в США. Вторую встречу англичане провели потрясающе, разгромив «Аль-Айн» – 6:0. В принципе, вопросов к футболистам не осталось.

Реализованный Холандом пенальти, дубль Гюндогана и даже мяч Оскара Бобба выглядят более-менее ожидаемыми. А внимание стоит заострить на дебютных голах 19-летнего Клаудио Эчеверри и только-только перешедшего из «Лиона» Райана Шерки. У Гвардиолы тоже заиграла талантливая молодёжь. Значит, «Сити» посвежеет.

Без сомнений, нас ожидает огненный матч. «Ювентус» в великолепной форме, как и «Манчестер Сити». У команд даже разница мячей одинаковая — «+8». Предлагаем поставить на то, что туринцы не проиграют, а обе команды при этом забьют. Коэффициент мощный — 3.05.

Для «горожан» это рядовой матч. Они готовятся к нему, как и к любому другому. «Старая синьора» же очень серьёзно настроена на победу. Она хочет обыграть «горожан». На общем этапе Лиги чемпионов, кстати, это получилось – 2:0. Будет ли ремейк?

Ставка: «Ювентус» не проиграет «Манчестер Сити» + обе забьют за 3.05.