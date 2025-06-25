«Ред Булл Зальцбург» — «Реал». Хаби Алонсо застолбит за командой место в плей-офф КЧМ-2025

Мадридцам в идеале нужна победа, и они её добудут.

27 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Ред Булл Зальцбург» и мадридский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 4:00 мск. Обеим командам нужна победа или хотя бы ничья.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Реал» Мадрид 27 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.27, а шансы «Ред Булл Зальцбург» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 6.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Ред Булл Зальцбург» — «Реал» (27.06.2025)

И «Ред Булл Зальцбург», и мадридский «Реал» нуждаются в этом матче в победе или результативной ничьей (2:2 и выше). Хотя если «Аль-Хиляль» не выиграет в параллельной встрече у «Пачуки», обе европейские команды выйдут в плей-офф.

На КЧМ-2025 «сливочные» стартовали под руководством Хаби Алонсо, который сменил Карло Анчелотти. Времени изучить команду и отучить её от привычек прошлого наставника было немного. Поэтому случилась ничья с «Аль-Хилялем» (1:1). Во втором тайме «сливочные» были неудержимы в атаке, однако забить не смогли. Было заметно, что они перестраиваются.

Во встрече с «Пачукой» команда играла уже в тот футбол, который хочет видеть испанский специалист. Правда, на седьмой минуте Рауль Асенсио получил красную карточку, оставив мадридцев в меньшинстве. Но даже это им не помешало. Выиграли со счётом 3:1. Голы забили Федерико Вальверде, Джуд Беллингем и Арда Гюлер.

Огромное спасибо стоит сказать Тибо Куртуа, который совершил 10 сейвов. Мексиканский клуб 11 раз пробил в створ ворот! Победа в таком матче — это определённо большой успех всей мадридской команды. Также надёжно сыграть в обороне нужно и в предстоящей встрече с «Зальцбургом».

«Красные быки» начали своё участие в клубном ЧМ-2025 с победы в матче с «Пачукой» (2:1). Счёт открыл молодой Оскар Глух, а победный мяч забил 33-летний Карим Онисиво. В целом же игра была равной. Просто австрийскому клубу больше повезло с реализацией.

После этого «Ред Булл Зальцбург» добыл ничью во встрече с «Аль-Хилялем» (0:0). Это была очень активная и содержательная игра, но голов в ней никто не забил. Хотя стоит отдать должное австрийцам, ведь они неплохо справились с давлением соперника и не пропустили.

Предлагаем поставить на победу «Реала» через тотал больше 3.5 мяча за 2.20. «Сливочные» раскрепостились в прошлом матче с мексиканским клубом, уверенно забивали даже в меньшинстве, эффективно реализуя свои моменты. Также отметим, что, по сообщениям Marca, Килиан Мбаппе должен принять участие в предстоящей игре. Это большой бонус.

Ставка: победа «Реала» в матче с «Ред Булл Зальцбург» + тотал больше 3.5 мяча за 2.20.