«Аль-Хиляль» — «Пачука». Битва бывших звёзд «Зенита» сложится в пользу Индзаги

27 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа клубного ЧМ-2025 сыграют «Аль-Хиляль» и «Пачука». Встреча состоится на стадионе «ГЕОДИС Парк». Начало — в 4:00 мск. У саудовского клуба всё ещё есть шансы на выход в плей-офф.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Хиляль» — «Пачука» 27 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение саудовскому клубу. Поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 1.53, а шансы «Пачуки» оценили в 5.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу саудовского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 3-го тура КЧМ-2025 «Аль-Хиляль» — «Пачука» (27.06.2025)

В группе Н только «Пачука» попрощалась с шансами на выход из группы. «Аль-Хилялю» же нужно обыгрывать мексиканцев с разницей минимум в два гола и надеяться, что «Реал» и «Ред Булл Зальцбург» не сыграют вничью со счётом 2:2 и больше, чтобы сыграть в 1/8 финала КЧМ-2025. Выглядит вполне вероятно, но легко на турнире никому не бывает.

Плоды работы нового тренера саудовского клуба Симоне Индзаги уже можно увидеть своими глазами. Наставник привнёс много нового в команду, а после каждого матча осыпал своих подопечных хвалебными словами. Но проводить отличные игры мало. Нужно ещё научиться побеждать.

Сначала «Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Реалом» (1:1). Первый тайм был фантастическим, а во втором футболисты клуба включили оборону на максимум и выстояли. Для начала неплохо, ведь для бывшего наставника «Интера» эта встреча была дебютной.

Во втором матче саудовцы сыграли вничью с «Зальцбургом» (0:0). Вновь они провели классный первый тайм и должны были открывать счёт. Как сказал Рубен Невеш, не хватило хладнокровия. С обороной у «Аль-Хиляля» и правда полный порядок. За неё переживать не стоит. А вот в игре с «Пачукой» можно заняться реализацией моментов.

Мексиканцы проиграли оба матча на групповом этапе КЧМ-2025. Сначала уступили австрийскому клубу со счётом 1:2. Атаковали даже лучше мощного соперника, однако не смогли забить больше одного мяча. Во встрече с «Реалом» же потерпели поражение со счётом 1:3. Все три гола пропустили в большинстве!

У «Пачуки» и бывшего футболиста «Зенита» и «Рубина» Саломона Рондона не получилось воспользоваться численным преимуществом. Хотя по статистике они были лучше. Статус соперника не испугал. 25 ударов нанесли подопечные Хайме Лосано, 11 раз попали в створ, но ограничились лишь одним забитым мячом. Что не так с этой командой?

Таким образом, «Аль-Хилялю» в третий раз придётся сделать большой упор на надёжную игру в обороне, потому что в нападении «Пачука» отрабатывает не хуже мадридцев и австрийцев. Однако в этот раз будет проще забить. Нет ничего сложного, чтобы поймать оппонента на паре контратак.

Предлагаем поставить на победу подопечных Индзаги с форой (-1.5) за 2.35. Состав у них хороший: Салем Аль-Давсари, Малком, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Калиду Кулибали и потащивший пенальти в игре с «Реалом» Яссин Боно. Плюс ими дирижирует тренер с богатым опытом. Ждём победы.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» в матче с «Пачукой» с форой (-1.5) за 2.35.