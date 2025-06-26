Дебют Карпина в «Динамо» и мегаматч «Ювентус» — «Манчестер Сити»: экспресс на футбол

Клубный чемпионат мира в США продолжается, участники проводят встречи 3-го тура. Сегодня, 26 июня, состоится матч «Ювентус» — «Манчестер Сити». Однако не только этим богата программа дня. В этот четверг в качестве главного тренера московского «Динамо» проведёт свою первую товарищескую игру Валерий Карпин. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити»

Только в группе G на клубном ЧМ-2025 после двух туров предельно ясно, какие команды сыграют в плей-офф, а какие досрочно попрощались с этой возможностью. «Ювентус» и «Манчестер Сити» набрали по шесть очков. Им осталось только решить, кто выйдет в 1/8 финала с первого места.

Без сомнений, нас ожидает огненный матч. «Ювентус» в великолепной форме, как и «Манчестер Сити». У команд даже разница мячей одинаковая — «+8». Предлагаем поставить на то, что туринцы не проиграют, а обе команды при этом забьют. Коэффициент мощный — 3.05.

Для «горожан» это рядовой матч. Они готовятся к нему, как и к любому другому. «Старая синьора» же очень серьёзно настроена на победу. Она хочет обыграть «горожан». На общем этапе Лиги чемпионов, кстати, это получилось – 2:0. Будет ли ремейк?

Прогноз на матч «Динамо» Москва — 2DROTS

Разумеется, профессиональные футболисты выйдут на поле домашней «ВТБ Арены» в качестве фаворитов. Даже несмотря на то что только недавно вернулись из отпуска. Даже несмотря на то что вернулись ещё не все. Опыт и запас мастерства позволяют им рассчитывать на относительно спокойную и результативную победу. Всё-таки в составе соперника бывших футболистов не так много.

О 2DROTS неискушённому зрителю достаточно знать всего пару фактов. Во-первых, как мы уже сказали, в отличие от других лидеров Медиалиги, в составе мало игроков с опытом выступлений за профессиональные клубы. Во-вторых, сезон МФЛ-6 команда провела очень слабо, поскольку внутри наметился разлад. Так что не стоит ждать чего-то особенного от неё сейчас.

Мотивация показать себя на фоне одного из лидеров РПЛ во главе с тренером сборной России, конечно, будет огромной. Однако и футболисты «Динамо» будут настроены продемонстрировать свой уровень перед Валерием Карпиным. При таких раскладах ничего, кроме результативной победы профессионалов над медийной командой, здесь не разглядеть. Очередное подтверждение того, что Медиалига — явление интересное, но любительское.

Экспресс на футбол 26 июня 2025 года

Ставка 1: «Ювентус» не проиграет «Манчестер Сити» + обе забьют за 3.05.

Ставка 2: победа «Динамо» в матче с 2DROTS с форой (-2.5) за 2.45.

Общий коэффициент: 3.05 х 2.45 = 7.47.