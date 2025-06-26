Малком выведет в плей-офф Индзаги, а Хаби Алонсо — «Реал»: экспресс на КЧМ-2025

Клубный чемпионат мира — 2025 в США продолжается. Участники добрались до 3-го тура группового этапа, а некоторые уже квалифицировались в плей-офф. Сегодня, 26 июня, поговорим о группе Н, матчи в которой пройдут рано утром 27 июня. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Реал»

И «Ред Булл Зальцбург», и мадридский «Реал» нуждаются в этом матче в победе или результативной ничьей (2:2 и выше). Хотя если «Аль-Хиляль» не выиграет в параллельной встрече у «Пачуки», обе европейские команды выйдут в плей-офф. В любом случае лучше выиграть и не думать, так что мотивация есть.

И всё же предлагаем поставить на победу «Реала» через тотал больше 3.5 мяча за 2.20. «Сливочные» раскрепостились в прошлом матче с мексиканским клубом, уверенно забивали даже в меньшинстве. Килиан Мбаппе до сих пор остаётся вне игры, но и без него можно справляться.

«Ред Булл Зальцбург» на этом клубном чемпионате мира, вопреки ожиданиям, выглядит очень активно и содержательно. На гол рассчитывать сможет даже в матче с таким именитым соперником. Однако доставить серьёзные проблемы мотивированным мадридцам, которые всё больше проникаются идеями Хаби Алонсо, вряд ли получится.

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Пачука»

В группе Н только «Пачука» попрощалась с шансами на выход из группы. «Аль-Хилялю» же нужно обыгрывать мексиканцев с разницей минимум в два мяча и надеяться, что «Реал» и «Ред Булл Зальцбург» не сыграют вничью со счётом 2:2 и больше, чтобы сыграть в 1/8 финала КЧМ-2025. Выглядит вполне вероятно, но легко на турнире никому не бывает.

Плоды работы нового тренера саудовского клуба Симоне Индзаги уже можно увидеть своими глазами. Наставник привнёс много нового в команду, а после каждого матча осыпал своих подопечных хвалебными словами. Однако отлично играть мало. Нужно ещё научиться побеждать. Шансы есть.

«Пачука» может больно укусить в атаке, но забить ей гораздо проще, чем тому же «Реалу». Недавно мексиканская команда пропустила три гола в большинстве! Предлагаем поставить на победу подопечных Индзаги с форой (-1.5) за 2.35. Состав у них хороший, а дирижирует им тренер с богатым опытом.

Экспресс на клубный чемпионат мира 26 июня 2025 года

Ставка 1: победа «Реала» в матче с «Ред Булл Зальцбург» + тотал больше 3.5 мяча за 2.20.

Ставка 2: победа «Аль-Хиляля» в матче с «Пачукой» с форой (-1.5) за 2.35.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.35 = 5.17.