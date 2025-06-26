Уимблдон-2025: Алькарас на троне, Джокович уже староват, а Медведев и Рублёв не тянут

Теннисисты со всего мира готовятся к Уимблдону-2025. Турнир «Большого шлема» начнётся 30 июня и продлится до 13 июля включительно. Спортсмены будут играть на травяном покрытии. Кто является главным фаворитом? За кем в итоге следить и как выступят россияне? Попробуем разобраться.

Карлос Алькарас идёт за третьей победой подряд

Предпочтение букмекеры отдают Алькарасу, который выигрывал Уимблдон в 2023 и 2024 годах. Поставить на триумф испанского теннисиста можно с коэффициентом 2.40. В текущем сезоне Карлос играет ещё лучше, а к ТБШ подходит в великолепной форме. Его победная серия насчитывает 18 матчей.

Всего на травяном покрытии он одержал победы в 29 из 32 встреч. В этом году выиграл пять турниров, в том числе «Ролан Гаррос», в финале одолев Янника Синнера. Хорошо прошла для испанца и подготовка к Уимблдону. Он одержал победу на турнире категории АТР-500 на траве в Лондоне.

Янник Синнер — главный конкурент испанца

Долгие годы мы будем наблюдать, как Синнер и Алькарас выясняют, кто лучший теннисист. На победу Янника на Уимблдоне предлагают поставить за 2.75. Если итальянец не одержит победу — сыграет коэффициент 1.45. Он первый номер мирового рейтинга АТР.

Хотя трава не самое любимое покрытие итальянца. Его лучшим результатом на Открытом чемпионате Великобритании остаётся полуфинал. В этом сезоне Синнер выиграл Australian Open. Также Янник добирался до финалов «Ролан Гарроса» и «Мастерса» в Риме, но в обоих случаях помешал Алькарас. В этом году счёт 2-0 в пользу испанца.

Главное — отпустить поражение на турнире в Галле в матче с Александром Бубликом (6:3, 3:6, 4:6). За 49 игр казахстанский спортсмен стал первым, кому Янник проигрывал, кроме Алькараса.

Новак Джокович уже староват для побед на ТБШ

По количеству выигранных титулов на Уимблдоне (7) сербский теннисист уступает только Роджеру Федереру, у которого их восемь. Выиграть ТБШ снова в 38 лет будет непросто, но он входит в тройку фаворитов. Поставить на победу Джоковича можно с коэффициентом 5.50, а на то, что Новак не выиграет Открытый чемпионат Великобритании, дают коэффициент 1.15.

В текущем сезоне Джокович проиграл в двух полуфиналах ТБШ. Он уступил Звереву на Australian Open и Синнеру – на «Ролан Гаррос». В 2025 году серб выиграл только турнир категории АТР-250 в Женеве, однако уровень соперников там был достаточно низким. Но рекордсмен по количеству ТБШ (24) ещё способен на подвиги. Да поможет ему опыт.

Даниил Медведев изголодался

Медведев, по мнению букмекеров, входит в десятку главных претендентов на победу. Сделать ставку на его триумф можно с коэффициентом 25.0. В 2023 и 2024 годах девятая ракетка мира доходил до полуфинала. Однако пошёл второй год, как Даниил не может выиграть хоть какой-нибудь титул.

Его последним успехом в одиночном разряде стала победа на «Мастерсе» в Риме в 2023 году. В текущем сезоне Медведев стал проигрывать менее статусным соперникам. Однако совсем недавно на «пятисотнике» в Галле россиянин дошёл до финала, по пути обыграв даже Зверева. Но уступил Бублику, который находится в шикарной форме. На победу казахстанца на ТБШ, кстати, дают коэффициент 35.00.

Андрей Рублёв и Карен Хачанов в числе аутсайдеров

Не ждут эксперты подвигов от Рублёва и Хачанова. Шансы Андрея выиграть Уимблдон в 2025 году оценили коэффициентом 90.00, а на победу Карена и вовсе можно поставить за 99.00. Оба никогда не выигрывали турниры «Большого шлема» и вряд ли сделают это сейчас.

Россияне принимали участие в минувшем турнире категории АТР-500 в Галле. 14-я ракетка мира проиграл матч второго круга Томасу Мартину Этчеверри (3:6, 7:6, 6:7), а 19-й номер рейтинга уступил в полуфинале Александру Бублику (6:4, 6:7, 4:6). Вряд ли стоит ожидать от них сенсации. Андрей и Карен далеко не в лучшей форме.

Кто тёмные лошадки?

Впервые в своей карьере Джек Дрейпер входит в пятёрку фаворитов на ТБШ. На британца возлагают большие надежды на домашнем турнире. Поставить на его триумф можно за 9.00. За 12 месяцев он выиграл три турнира на уровне АТР и поднялся на четвёртое место в рейтинге. Вероятно, сможет удивить снова.

Странно, что Александр Зверев входит в пятёрку фаворитов, ведь его лучшим достижением на Уимблдоне остаётся четвёртый круг. Поставить на его успех можно за 17.00. В текущем сезоне немец проиграл в финале Australian Open Яннику Синнеру и в 1/4 финала «Ролан Гаррос» – Новаку Джоковичу.

Прогноз на Уимблдон-2025

У Карлоса Алькараса есть все шансы в третий раз подряд выиграть Открытый чемпионат Великобритании. Конкуренция мощная, учитывая отличную форму его главного соперника — Янника Синнера. Однако на траве испанец лучше.

Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов вряд ли смогут совершить столь громкую сенсацию. Что же касается девятой ракетки мира, то Даниил, вероятно, сможет пройти дальше соотечественников.

Джек Дрейпер вполне может удивить своим выступлением на домашнем турнире. Он в отличной форме, а трибуны будут болеть за него. Это поможет британцу дойти как минимум до полуфинала. И всё же прогнозируем победу Алькараса.

Ставка: победа Карлоса Алькараса за 2.40.