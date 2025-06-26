ЦСКА — «Амкал». Яркое начало для Фабио Челестини в России

27 июня 2025 года в матче Media x Pro Cup 2025 сыграют ЦСКА и «Амкал». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17:00 мск. Будет интересно посмотреть, как профессиональные команды РПЛ выступят в мини-турнире с медиаклубами.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Амкал» 27 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.22, а шансы «Амкала» оценили в 8.20. Ничья идёт с коэффициентом 7.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Прогноз на товарищеский матч ЦСКА — «Амкал» (27.06.2025)

ЦСКА начнёт подготовку к новому сезону с товарищеского турнира Media x Pro Cup 2025, в котором примут участие всего четыре команды — по две из РПЛ и Медиалиги. Для армейцев эта встреча должна стать лёгкой разминкой. А вместе с тем и первой, пусть и несерьёзной, но всё-таки проверкой для нового главного тренера.

После завершения прошлого сезона красно-синие выиграли Кубок России, в финале одолев «Ростов». Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти армейцы победили со счётом 4:3. Однако радость быстро сменилась разочарованием, потому что вскоре Марко Николич объявил об уходе в греческий АЕК.

Никто не ожидал такого поворота, ведь ЦСКА ещё и неплохо выступил в РПЛ, заняв третье место. Пришлось искать нового наставника. К следующему сезону армейцев будет готовить Фабио Челестини. Швейцарский специалист до этого работал с «Базелем», выиграв чемпионат страны и Кубок. Специалист очень серьёзный, однако многие эксперты отнеслись к этому назначению скептически.

Во время своего знакомства с командой Челестини сказал, что ему больше нравится работать, а не говорить. Так как швейцарский тренер является сторонником атакующего футбола, мы вправе ожидать от ЦСКА в предстоящем матче большого количества голов.

Ладно бы пришлось играть просто с любителями, так у «Амкала» ещё и полно проблем с составом. Тренирует команду из Медиалиги Виталий Панов, ранее работавший с такими клубами, как «Акрон», «Волгарь» и «Челябинск». Перед встречей он заявил, что очень много травмированных и придётся привлекать футболистов со стороны, чтобы выйти на поле.

Получается, «Амкал» будет противостоять мощному ЦСКА экспериментальным составом. По последней информации, команда привлекла 11 игроков из других медиаклубов. Среди них будет Михаил Прокопьев, бывший профессиональный футболист. Он даже успел поиграть за болгарский «Ботев», хотя очень быстро вернулся в Россию.

Как экспериментальный состав клуба из Медиалиги собирается забивать Игорю Акинфееву? Голкипер уже на сборах, значит, должен принять участие во встрече. Предлагаем поставить на победу ЦСКА с форой (-2.5) за 2.10. Скорее всего, это будет разгром соперника, который любит шоу и не собирается выставлять «автобус».

Ставка: победа ЦСКА в матче с «Амкалом» с форой (-2.5) за 2.10.