Александр Пантожа — Кай Кара-Франс. Бразилец сохранит пояс без помощи судей

В ночь с 28 на 29 июня в Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт турнир UFC 317. В соглавном событии вечера за чемпионский титул в наилегчайшем весе сразятся Александр Пантожа и Кай Кара-Франс. Бразилец является действующим обладателем пояса. Начало боя — не ранее 6:30 мск.

Коэффициенты на бой UFC 317 Александр Пантожа — Кай Кара-Франс 29 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Пантоже и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.38. Шансы Кара-Франса на успешный исход оценили в 3.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 60.00.

Эксперты склоняются к тому, что поединок не закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 4.5 раунда можно за 1.82, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.96. Вероятность нокаута букмекеры оценили коэффициентом 4.05.

Прогноз на бой Александр Пантожа — Кай Кара-Франс (29.06.2025)

Пантожа зачищает свой дивизион, и с каждым разом становится всё сложнее подобрать ему достойного соперника. Не исключено, что скоро бразильскому бойцу придётся подниматься в легчайшую весовую категорию. Мераб Двалишвили уже согласился на поединок с Александром, если тот захочет сменить вес.

Для Людоеда это будет уже четвёртая защита титула с тех пор, как он выиграл его в 2023 году, победив Брэндона Морено раздельным решением судей. С тех пор он убирал любого, кто пытался отобрать у него пояс. Пантожа выигрывал единогласным решением у Брэндона Ройвала и Стива Эрцега, а в последнем бою победил удушающим Кая Асакуру.

Александр в себе не сомневается и вряд ли верит, что кто-то может отнять у него чемпионский титул. Бразилец не является ярким ударником. Последний раз нокаутом он побеждал в 2019 году. С тех пор придерживается универсальной техники, используя не только свои мощные удары, но и преимущество в борьбе.

Он отлично работает в партере и за счёт этого набирает очки. Чем сможет ему ответить Кара-Франс, занимающий четвёртую строчку в рейтинге в наилегчайшей весовой категории? Вообще, это способный боец, который держит удар и способен ответить мощной контратакой. Он также владеет борьбой и умеет правильно выстраивать защиту в партере.

Однако есть нюанс. Удивительно, что такой боец, как Кай, вообще получил титульный поединок. Это говорит только о том, что в дивизионе не осталось равных Пантоже. Судите сами, новозеландец лишь в последнем бою закрыл серию из двух поражений, за время которой уступил Брэндону Морено и Амиру Альбази.

В первом случае был зафиксирован технический нокаут, а во втором судьи приняли раздельное решение. Проходом на бой за чемпионский титул стала победа в поединке со Стивом Эрцегом добиванием в первом раунде. Получилось красиво, однако этого мало для того, чтобы считаться реальной угрозой для Пантожи.

У Кара-Франса слишком агрессивный стиль, к которому легко подстраиваются более техничные и универсальные бойцы. Чемпион в наилегчайшем весе как раз из таких. К тому же он побеждал тех, кому проигрывал Кай — Брэндона Морено и Брэндона Ройвала. Наш прогноз — победа бразильца досрочно за 2.22.

Вряд ли поединок продлится всю дистанцию. Понятно, что оба бойца будут осторожничать, потому что на кону титул. Но Кара-Франс слишком нетерпелив и часто ошибается. Пять из семи его последних поединков заканчивались досрочно и чаще нокаутами. Поэтому в одной из атак Пантожа должен поймать новозеландца и провести идеальную работу в партере.

Ставка: Пантожа победит Кара-Франса досрочно за 2.22.