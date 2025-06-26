Тренер есть, трансферов и времени — нет. Что ждёт ЦСКА с Фабио Челестини

Главная трансферная бомба, громыхнувшая в нынешнее межсезонье РПЛ, не порадовала фанатов ЦСКА. Марко Николич, выстроивший за год явного претендента на награды и выигравший Кубок России, внезапно покинул армейцев.

Конечно, для всех в руководстве ЦСКА это стало шоком. И пришлось лихорадочно искать нового наставника. Сделать это удалось к старту коротких межсезонных сборов — теперь команду возглавляет швейцарец Фабио Челестини, который раньше работал в «Базеле».

Нельзя говорить, что новый наставник продолжит дело Николича, по крайней мере в любви к пресловутому «ромбу» в полузащите он не был замечен. Да и нереально было найти специалиста высокого уровня, готового ехать в Россию, да ещё и стилистически похожего. Понятно, что швейцарец не станет всё ломать до основания. Говорят, что он приятно удивил своей вовлечённостью и осведомлённостью о команде.

И тем не менее букмекеры в Челестини не особенно верят. На чемпионство ЦСКА можно поставить за 11.00, а на то, что армейцы окажутся в тройке лидеров, дают коэффициент 2.55. Выше красно-синих аналитики в своих раскладах видят «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо».

Почему так? Во-первых, новый тренер, как бы банально это ни звучало — всегда лотерея. Как примет его команда, как быстро он адаптируется к новым реалиям. Элемент случайности всегда был и будет. Тем более когда речь идёт о летнем переходе. Буквально три недели сборов — и нужно входить в новый сезон. Этого мало, чтобы привить команде свою философию, перестроить её на свой лад. Значит, придётся делать это по ходу турнира. Тем более что Челестини не работал раньше в РПЛ.

Во-вторых, конечно, есть опасения по составу. У армейцев и так обойма была не слишком глубокой, а теперь уже ушли Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов. Первый всё же провёл сезон в основном составе, был важным элементом в схеме Марко Николича, да и что говорить, это мастер. Второй играл меньшую роль, но это всё равно был полезный футболист, создававший какую-никакую глубину. Теперь скамейка совсем короткая. Правда, есть совсем не игравший Родриго Вильягра и Алеррандро, который при Николиче шансов почти не получал. Возможно, при Челестини они расцветут?

Так или иначе, чтобы бороться за что-то серьёзное, усиление ЦСКА необходимо. А время упущено. Очевидно, что работа на момент поиска тренера была на паузе. Теперь нужно срочно активизироваться.

Возможно, получше дела пойдут в Кубке России? Здесь в армейцев букмекеры верят чуть больше, коэффициент 9.00. Конкуренты всё те же, однако Кубок всё-таки даёт куда больше шансов на ошибки, а то, что ЦСКА — действующий обладатель, точно заставит отнестись к этому турниру серьёзно.

Как будет выглядеть ЦСКА в новом сезоне, вероятно, до конца не понимает даже сам Фабио Челестини. Будет непросто. Но армейский клуб уже часто показывал, что умеет выжимать максимум возможностей из имеющихся в распоряжении футболистов. Возможно, новый тренер станет продолжателем этой тенденции?