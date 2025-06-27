Первая ракетка мира весь сезон шла к этому. Кто может помешать сбыться её мечте?

Мирра Андреева ещё не доросла, а у Арины Соболенко свои счёты: кто выиграет Уимблдон-2025

В период с 30 июня по 13 июля пройдёт один из старейших теннисных турниров — Уимблдон. Мировые звёзды сойдутся на травяных кортах, чтобы побороться за звание чемпиона. По информации Corriere Della Serra, победитель получит около € 3,57 млн призовых. Кто в женском одиночном разряде считается главным фаворитом, за кем следить и как сыграют российские девушки — расскажем прямо сейчас.

Арина Соболенко близка к мечте

Букмекеры отдают предпочтение Арине Соболенко и предлагают поставить на её победу на Уимблдоне с коэффициентом 3.50. Первая ракетка мира никогда не выигрывала турнир «Большого шлема» на травяном покрытии, её лучшим достижением является выход в полуфинал.

Хотя дело даже не в белорусской спортсменке. В 2022 году Арину не допустили на Уимблдон, а в 2024 году помешала травма, из-за которой она не смогла принять участие в турнире. В 2021 и 2023 годах теннисистка проигрывала в полуфиналах. Поэтому у неё свои счёты с Открытым чемпионатом Великобритании.

К тому же Соболенко не выиграла в текущем сезоне ни одного ТБШ. Она была близка, чтобы третий раз подряд победить на Australian Open, однако в финале уступила Мэдисон Киз. На «Ролан Гаррос» снова помешала американка, но уже Кори Гауфф. Арина проиграла ей тоже в финале. Так что мотивация точно будет.

Елена Рыбакина проводит не лучший сезон

Елена Рыбакина выиграла Уимблдон-2022, но в следующие два года добиралась лишь до четвертьфинала и полуфинала. Поставить на то, что она одержит победу на ТБШ в этот раз, можно с коэффициентом 6.00. Если же такого не случится, сыграет коэффициент 1.13.

Несмотря на то что эксперты дают такие высокие шансы казахстанской теннисистке, верится в её триумфальный успех с трудом. Этот сезон спортсменка проводит не лучшим образом, а предпосылок к улучшению результатов не так много.

Кори Гауфф доставит хлопот Соболенко

Кори Гауфф — одна из сильнейших теннисисток нашего времени. Она является победительницей двух ТБШ — в 2023 Коко выиграла US Open, а в этом сезоне записала в свой список трофеев «Ролан Гаррос». В финале вторая ракетка мира обыграла Арину Соболенко. Поставить на её победу на Уимблдоне можно за 7.00.

Ига Швёнтек уже не та

Ига Швёнтек является четырёхкратной победительницей «Ролан Гаррос» и выигрывала US Open, но ТБШ на травяном покрытии пока ей не поддаётся. Лучшим результатом остаётся четвертьфинал, до которого полька добралась в 2023 году. Поставить на её успех на Уимблдоне-2025 можно за 8.00. Верится слабо, так как в этом сезоне Ига не выиграла ничего.

Мирра Андреева набирается опыта

У Мирры Андреевой есть шанс побороться за победу на Уимблдоне. Пока россиянка не выиграла ни одного ТБШ, но когда-то это должно случиться. С каждым годом она прогрессирует и становится опытнее. В этом сезоне 18-летняя теннисистка закончила выступления на Australian Open в четвёртом круге, проиграв Арине Соболенко. А на «Ролан Гаррос» добралась до четвертьфинала.

Может показаться, что Мирра находится не в лучшей форме, но нельзя забывать, что в этом году она уже выиграла два «тысячника». В Дубае продемонстрировала лучшую форму, обыграв таких соперниц, как Елена Рыбакина и Ига Швёнтек, а в Индиан-Уэллсе в финале победила Арину Соболенко. Поставить на триумф Андреевой на Уимблдоне можно за 10.00.

Людмила Самсонова и Диана Шнайдер далеки от цели

У других россиянок шансов совершить сенсацию не так много. Людмила Самсонова снялась с турнира в Бад-Хомбурге из-за травмы. Не факт, что она вообще сможет выступить на Уимблдоне. А если выступит, то вряд ли покажет лучший теннис.

Диана Шнайдер подаёт большие надежды, однако текущий сезон складывается для неё не лучшим образом. Пока без побед на турнирах, а наивысшим достижением в одиночном разряде стали четвертьфиналы «тысячника» в Риме и «пятисотника» в Аделаиде. На победу каждой из россиянок на ТБШ в Лондоне можно поставить за 50.00.

Прогноз на Уимблдон-2025

Арина Соболенко вполне может выиграть Уимблдон. Как будто бы всё складывается в её пользу. Она продемонстрировала отличную игру на «Ролан Гаррос» и Australian Open, но уступила американкам. На ТБШ в Лондоне помешать ей может разве что Кори Гауфф. У второй ракетки мира сумасшедший настрой, плюс она уже стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

Соболенко же просто обязана взять реванш и доказать, что не зря является первым номером в рейтинге. Кроме того, ждём невероятного выступления от Мирры Андреевой. Хотя в глубине души понимаем, что 18-летней спортсменке пока рановато брать настолько большие трофеи. Тем более на траве, где у неё есть определённые проблемы.

Ставка: победа Арины Соболенко на Уимблдоне-2025 за 3.50.