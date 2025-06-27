Ещё одна сенсация на КЧМ-2025 от «Бенфики»? Теперь Анатолий Трубин остановит «Челси»

28 июня 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют португальская «Бенфика» и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Банк оф Америка». Начало — в 23:00 мск. Сколько продлится радость португальцев?

Коэффициенты букмекеров на матч «Бенфика» — «Челси» 28 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Бенфики» оценили в 3.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Бенфика» — «Челси» (28.06.2025)

После не совсем удачного сезона «Бенфика» сотворила небольшую сенсацию, выиграв свою группу. Ни в одном из трёх матчей лиссабонцы не уступили. Сначала сыграли вничью с «Бока Хуниорс» (2:2). Честно говоря, к команде Бруну Лаже после встречи было немало претензий.

Ожидания от «орлов» в матче с «Окленд Сити» вновь были не до конца оправданны. Португальский клуб выиграл со счётом 6:0, но весь первый тайм не мог реализовать свои моменты, а единственный гол забил с пенальти. Однако мешала непогода, шёл сильный ливень. И, несмотря на этот факт, всё равно удалось забить пять мячей во втором тайме.

Хотя наиболее ценна победа во встрече с «Баварией» (1:0). Лиссабонцы совершили исторический подвиг, потому что до этого никогда не выигрывали у мюнхенской команды – три ничьих и 10 поражений. И вот это свершилось, да ещё и во время такого значимого турнира, как КЧМ-2025.

Автором единственного мяча стал Андреас Шельдеруп. На протяжении всей игры «Бенфика» правильно распоряжалась мячом. Стоит добавить, что в «Баварии» была проведена глубокая ротация состава. Отдельного внимания заслуживает игра украинского голкипера Анатолия Трубина, совершившего четыре сейва. Ему не привыкать тащить в матчах с мюнхенцами.

В 1/8 финала КЧМ-2025 «Бенфика» сыграет с действующим победителем Лиги конференций «Челси». В плей-офф лондонцы прошли со второго места в группе. Сначала обыграли «Лос-Анджелес» (2:0), но затем уступили «Фламенго» (1:3). Многое зависело от последней встречи с «Эсперансом».

Однако подопечные Энцо Марески были мотивированы и настроены на победу. Им удалось разгромить клуб из Туниса со счётом 3:0. Можно сказать, что игра шла в одни ворота. Соперник не смог нанести даже одного удара в створ.

Лиам Делап забил дебютный гол за «Челси», а другой новичок Андрей Сантос отдал результативную передачу. Всё это плоды работы Марески. Главный тренер сказал, что такие победы помогают формировать менталитет победителей. У него большие планы на КЧМ-2025.

В новейшей истории «Челси» и «Бенфика» встречались трижды, но последний раз — почти 12 лет назад в 2013 году. Все матчи выиграли «синие». Одну историю «орлы» уже изменили, может быть, смогут и сейчас? Возможно, но верится слабо. В отличие от Венсана Компани, Энцо Мареска не собирается проводить ротацию.

Судя по тому, какой вклад вносят новички клуба, всё лучшее для «Челси» только начинается. Но пробить Трубина — задача непростая. Прогнозируем ничью в основное время за 3.45. «Бенфика» будет уверенно обороняться и использовать контратаки, а «Челси» испытает проблемы с реализацией.

Ставка: ничья в основное время за 3.45.