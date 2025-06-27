Матч тех, о ком мы будем говорить через пару лет. Прогноз на финал молодёжного ЧЕ-2025

28 июня 2025 года в финале молодёжного ЧЕ-2025 сыграют Англия и Германия. Встреча состоится на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе, Словакия. Начало — в 22:00 мск. Смогут ли англичане защитить чемпионский титул?

Коэффициенты букмекеров на матч Англия U21 — Германия U21 28 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение англичанам. Поставить на победу молодёжной сборной Англии можно с коэффициентом 2.45, а шансы молодёжной сборной Германии оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на финал молодёжного ЧЕ-2025 Англия — Германия (28.06.2025)

Сборная Англии будет пытаться защитить титул чемпионов Европы. Среди молодёжных команд в истории только испанцам удавалось выиграть турнир два раза подряд. И сейчас «молодые львы» близки к этому достижению. Осталось только обыграть сборную Германии, но реально ли это?

Подопечные Ли Карсли встречались с бундестим во время группового этапа и потерпели поражение со счётом 1:2. Виной тому два пропущенных в первом тайме мяча. Во втором же, несмотря на огромное количество попыток в атаке, сравнять счёт не удалось.

В группе В молодёжного ЧЕ-2025 английская сборная также сыграла вничью со Словенией (0:0) и победила Чехию (3:1). В четвертьфинале «молодые львы» показали отличную эффективность в атаке, обыграв Испанию (3:1). Три из четырёх ударов в створ привели к голам.

Авторами забитых мячей стали игрок «Манчестер Сити» Джеймс Макэйти, футболист «Ливерпуля» Харви Эллиотт и Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест», реализовавший пенальти. Состав у Ли Карсли отличный, в нём достаточно талантливых футболистов, выступающих за серьёзные клубы АПЛ.

Полузащитник «Ливерпуля», который является действующим чемпионом Англии, стал героем полуфинала ЧЕ-2025 с молодёжной сборной Нидерландов. Он оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счётом 2:1. На фоне такого прогресса молодёжи наверняка потирает руки Томас Тухель — тренер основной команды.

Молодёжная сборная Германии тоже не скупа на таланты. Для неё чемпионат Европы складывается более удачно, чем для английской команды. Немцы добрались до финала без поражений. На групповом этапе они уверенно разделались со всеми соперниками. Победили Словению (3:0), Чехию (4:2) и, как упоминалось ранее, Англию (2:1).

Ник Вольтемаде оформил хет-трик в ворота словенцев и стал лучшим бомбардиром группового этапа молодёжного ЧЕ-2025. В четвертьфинале нападающий «Штутгарта» спас бундестим от поражения в основное время. Сначала сравнял счёт в матче с Италией, а затем сделал навес, с которого Нельсон Вайпер забил головой и вывел команду вперёд.

Правда, этого оказалось недостаточно для победы, и встреча перетекла в дополнительное время, где молодёжная сборная Германии всё-таки забила победный гол. Его автором стал Мерлин Рёль из «Фрайбурга». А дальше — в полуфинале турнира — со сборной Франции команда Антонио Ди Сальво разделалась легко. Немцы уверенно победили со счётом 3:0.

Вывод напрашивается только один. Короли молодёжного ЧЕ-2025 не англичане, а бундестим. Очень круто смотрится игра немецкой сборной, которая снесла на своём пути всех соперников, включая «молодых львов». Теперь нужно просто повторить уже пройденный материал.

Прогнозируем победу молодёжной сборной Германии в основное время за 2.75. Можно было бы ещё задуматься, будь у сборной Англии непроходимая оборона, но чехи, испанцы и нидерландцы забивали ей по одному мячу. У бундестим тоже защита не самое сильное место, однако сама команда лучше организованна и хорошо укомплектованна.

Ставка: победа молодёжной сборной Германии в финале ЧЕ-2025 за 2.75.