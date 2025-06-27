Дебют Челестини в ЦСКА и борьба Швёнтек за финал: экспресс на 27 июня

На клубном чемпионате мира по футболу завершился групповой этап, участники готовятся к плей-офф. Сегодня, 27 июня, матчей нет, но это не значит, что смотреть нечего. Московский ЦСКА проведёт товарищескую встречу с командой из Медиалиги, а на теннисном турнире в Бад-Хомбурге экс первая ракетка мира Ига Швёнтек сразится за выход в финал.

Прогноз на матч ЦСКА — «Амкал»

ЦСКА пришлось искать нового наставника после ухода Марко Николича. К следующему сезону армейцев будет готовить Фабио Челестини. Швейцарский специалист до этого работал с «Базелем», выиграв чемпионат страны и Кубок. Специалист очень серьёзный, однако многие эксперты отнеслись к этому назначению скептически.

Во время своего знакомства с командой Челестини сказал, что ему больше нравится работать, а не говорить. Так как швейцарский тренер является сторонником атакующего футбола, мы вправе ожидать от ЦСКА в предстоящем матче большого количества голов. Ладно бы пришлось играть просто с любителями, так у «Амкала» ещё и полно проблем с составом. Будут привлечены игроки из других клубов.

Как экспериментальный состав клуба из Медиалиги собирается забивать Игорю Акинфееву? Голкипер уже на сборах, значит, должен принять участие во встрече. Предлагаем поставить на победу ЦСКА с форой (-2.5) за 2.10. Скорее всего, это будет разгром соперника, который любит шоу и не собирается выставлять «автобус».

Прогноз на матч Ига Швёнтек — Жасмин Паолини

Ига Швёнтек в последнее время выступает явно не на звание первой ракетки мира, коей являлась ещё относительно недавно. Она очень давно не побеждала в финалах. Более того, в нынешнем сезоне часто было такое, что терпела поражения в шаге от матча за титул — в полуфиналах.

Однако недооценивать её точно не стоит. Швёнтек является молодой и сильной теннисисткой, но при этом обладает серьёзным опытом. В свои 24 года одержала свыше 300 побед на уровне WTA, и это серьёзная причина, чтобы считать её фаворитом предстоящего матча.

Жасмин Паолини здорово сыграла на домашнем Italian Open, а также выиграла «Ролан Гаррос» в парном разряде. Вот только в следующем турнире, уже на траве, в одиночном разряде проиграла в первом же матче. Да и в Бад-Хомбурге встретила проблемы на пути к полуфиналу. Борьба будет, но итальянская спортсменка проиграет.

Экспресс на спорт 27 июня 2025 года

Ставка 1: победа ЦСКА в матче с «Амкалом» с форой (-2.5) за 2.10.

победа ЦСКА в матче с «Амкалом» с форой (-2.5) за 2.10. Ставка 2: Швёнтек обыграет Паолини + тотал больше 20.5 гейма за 2.42.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.42 = 5.08.