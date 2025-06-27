«Букмекеры должны делиться» — но как? Почему инициатива о повышении налогов вызвала споры

Инициативы по увеличению налоговой нагрузки на букмекеров, в том числе на борьбу с лудоманией, кажутся логичными. Но есть нюансы: действующая система финансирования спорта — хрупкая, а рынок ставок — чувствительный к резким изменениям. Разбираемся, в чём плюсы и минусы новых законодательных предложений.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда. Этот документ среди прочего закрепляет постепенное повышение ставки целевых отчислений от букмекерских компаний. О планах по росту этих отчислений накануне говорил министр спорта Михаил Дегтярёв:

«Действуем постепенно. То, что мы знаем достоверно о финансовом состоянии основных организаций, показывает, что изъятие можно продолжить без ущерба для устойчивости компаний, коллективов и процесса. Пока до 2028 года мы определились. Посмотрим, как пойдёт».

Михаил Дегтярёв Фото: РИА Новости

Однако на фоне утверждённого плана в Госдуме появилось сразу несколько инициатив, предлагающих более радикальные меры. В марте фракция «Справедливая Россия — За правду» предложила увеличить целевые отчисления с 2 до 3%.

«Увеличение процента целевых отчислений и повышение их минимального размера позволит компенсировать негативные последствия распространения азартных игр, уменьшить финансовый разрыв между доходами игорного бизнеса и его вкладом в общественно значимые сферы», — говорится в пояснительной записке.

Аргументация кажется убедительной: доходы букмекеров действительно растут, а дополнительный процент может принести спорту миллиарды рублей. Однако всё не так однозначно.

«Азартные игры становятся всё более опасными для общества. Люди теряют свои последние деньги, влезают в долги, разрушая семьи и жизни. Букмекеры же, не испытывая никаких последствий, продолжают зарабатывать миллиарды», — заявил депутат Дмитрий Гусев.

Дмитрий Гусев Фото: РИА Новости

С одной стороны, трудно спорить с посылом: бизнес должен быть социально ответственным. С другой — стоит понимать, что нынешняя система взаимодействия букмекеров и государства, включая систему целевых отчислений, сформировалась не за один день. И резкие изменения в ней могут привести к последствиям, которых инициаторы законопроекта, возможно, не предвидят.

Целевые отчисления: как это работает

С 1 апреля 2017 года российские букмекеры обязаны отчислять часть выручки на развитие спорта. Взамен им позволили размещать рекламу на спортивных трансляциях, стадионах, форме команд и в СМИ. Эта система стала важным источником финансирования спортивных федераций.

Реклама букмекера на матче волейбольной Суперлиги Фото: Виктория Мамашина

«Механизм очень эффективен. Спортсмены получили деньги, которые раньше никогда не видели. Мы видим, что букмекерские компании заменили иностранных партнёров и рекламодателей клубов», — говорит депутат Дмитрий Свищёв.

Букмекерам этот механизм тоже выгоден: он укрепляет репутацию и демонстрирует участие бизнеса в развитии общества.

«Букмекеры за последние годы стали ключевым и самым крупным источником финансирования российского спорта», — отмечает CEO БК PARI Руслан Медведь.

«Финансовая поддержка спорта приводит к росту зрелищности и интереса, что увеличивает объем ставок», — добавляет первый вице-президент «Лиги Ставок» Ольга Журавская.

Футболист «Динамо» Данил Глебов на фоне рекламы букмекера Фото: ФК «Динамо» Москва

Как менялись правила

С момента запуска система целевых отчислений несколько раз пересматривалась. Сейчас букмекеры отчисляют 2% от объема ставок, с минимальной суммой в 30 млн рублей. И с каждым этапом нагрузка на бизнес росла.

«Нагрузка действительно существенна. Компании вынуждены пересматривать бизнес-модели. Но рынок понимает социальную значимость этого механизма. Важно, чтобы требования были предсказуемыми», — рассказали в БК «Мелбет».

«Фискальная нагрузка для некоторых компаний может достигать 25% от дохода. Это серьёзный уровень даже по мировым меркам», — добавляет Николай Оганезов («Фонбет»).

Что дальше: плавное или резкое повышение?

В ноябре 2024 года Владимир Путин дал поручение постепенно повышать ставку: до 2,25% с 2026 года и до 2,5% — с 2028-го. В отрасли эту стратегию называют сбалансированной.

«Чем больше процент — тем лучше развивается спорт. Но перегибать нельзя, бизнес тоже должен видеть свою выгоду», — подчёркивает Дмитрий Свищёв.

Дмитрий Свищёв Фото: РИА Новости

Создание Российского спортивного фонда (РСФ), который будет перераспределять средства, призвано повысить прозрачность. Хотя эксперты и призывают внимательно следить за эффективностью новой структуры.

«Если в бюджетах федераций начнут образовываться дыры, их могут пытаться закрыть за счёт тех же букмекеров», — считает Оганезов.

Откуда же идея повысить сразу до 3%?

Резкая инициатива «Справедливой России» оказалась неожиданной даже для коллег по парламенту. Несмотря на стремительный рост отчислений (с 811 млн рублей в 2018-м до 35,3 млрд в 2024-м), законопроект вызвал множество вопросов.

«Если перегнуть палку и задушить бизнес, может посыпаться всё финансирование спорта», — предупреждает Свищёв.

«Рынку нужны планомерные шаги, а не резкие скачки. Мы не отрицаем необходимости увеличения отчислений, но оно должно быть постепенным», — подчёркивают в Первой СРО букмекеров.

Дополнительный налог на борьбу с лудоманией

Следом появилась ещё одна инициатива — ввести дополнительный сбор в 0,1% для профилактики игромании. Эти средства предлагается направлять на исследования, соцрекламу и психологическую помощь.

«Это около 2 млрд рублей в год. Деньги пойдут на конкретные меры — горячие линии, реклама, работа врачей», — сообщил депутат Артём Метелев.

Артём Метелев Фото: РИА Новости

Сама идея получила поддержку, в том числе и в букмекерской среде. Однако важен вопрос: станет ли это новым налогом или будет учтено в рамках уже существующих обязательств?

«Если рынок сильно пережимать, доля нелегальных компаний вырастет. Мы всегда выступаем за баланс», — подчеркнул замминистра финансов Иван Чебесков.

Последствия резких решений

По словам экспертов, если налоговая нагрузка станет чрезмерной, часть операторов может уйти с рынка, как это уже происходило в 2020-2021 годах. Последствия — падение объёмов ставок и снижение реальных отчислений.

«Легальных букмекеров станет меньше, нелегальных — больше. В проигрыше будут все, кроме нелегалов», — считает Николай Оганезов.

Что делать?

Эксперты сходятся в одном: нужна стабильность. Постепенное повышение, чёткие правила, прогнозируемость.

«Отрасль развивается, когда есть стабильные условия. Тогда можно адаптироваться и инвестировать», — говорит Ольга Журавская.

Болельщики на фоне рекламы букмекера Фото: ФК «Динамо» Москва

«Важно вести диалог, мотивировать игроков выбирать легальный рынок — бонусами, рекламой, хорошими коэффициентами», — добавляет Дмитрий Свищёв.

Вывод

Повышение отчислений и борьба с лудоманией — благие цели. Но реализовать их можно по-разному. Чтобы не разрушить систему, которая уже работает, государству и букмекерам предстоит найти тот самый баланс, при котором выиграют все: и спорт, и бизнес, и общество.