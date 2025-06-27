Бразильский футбол расцветает на КЧМ. Прогноз на «Палмейрас» — «Ботафого» в 1/8 финала

Групповой этап клубного чемпионата мира позади, пришло время для первых встреч в плей-офф. В субботу, 28 июня, на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии состоится матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Палмейрас» — «Ботафого». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Палмейрас» — «Ботафого» 28 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Палмейраса» предлагается с коэффициентом 2.38, в то время как победа «Ботафого» оценивается в 3.60. Разница в вероятности составляет около 15%. Ничейный исход доступен в линии за 3.00.

Вместе с тем аналитики считают, что матч 1/8 финала клубного чемпионата мира «Палмейрас» — «Ботафого» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 1:0 в пользу «Палмейраса».

Прогноз на матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Палмейрас» — «Ботафого» (28.06.2025)

Бразильские команды на этом клубном чемпионате мира показывают себя в очень хорошем свете. На групповом этапе участие принимали четыре представителя бразильской Серии А, и все сумели квалифицироваться в плей-офф. С «Фламенго» и «Флуминенсе» отдельная история, но «Палмейрас» и «Ботафого» тоже умудрились отличиться.

«Палмейрас» выиграл группу А, где также находились мотивированный «Интер Майами» Лионеля Месси и имеющий солидный еврокубковый опыт «Порту». Зелёно-белые дважды сыграли вничью с прямыми конкурентами, а также одержали победу в матче с аутсайдером египетским «Аль-Ахли». Этого оказалось достаточно.

«Ботафого», в свою очередь, вообще попал в «группу смерти» с «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов, и не менее грозным мадридским «Атлетико». Американский «Сиэтл Саундерс», к слову, тоже не стоило недооценивать. Однако как и другие лидеры, «одинокая звезда» набрала шесть очков, но показала лучшую разницу мячей в личных встречах, чем мадридцы.

Поскольку «Палмейрас» и «Ботафого» являются представителями чемпионата Бразилии, то уже неоднократно встречались ранее. А потому логично будет изучить историю их противостояний. За последние несколько лет перевеса у какой-то одной команды не наблюдается, зато отчётливо видна тенденция на забитые мячи.

В бразильской Серии А, сезон которой в самом разгаре, соперники находятся на одном уровне. Бьются за место в топ-4. А потому выделить фаворита в предстоящем матче действительно сложно. Однако вполне можно подумать над ставкой на голы в обе стороны.

Букмекеры сомневаются в таком исходе и дают достаточно высокий коэффициент. Вот только выступление на групповом этапе КЧМ-2025 показало, что «Палмейрас» и «Ботафого» умеют забивать. Да и история встреч не против: голы в обе стороны наблюдались в четырёх из шести прошлых матчей.

Ставка: обе забьют в матче «Палмейрас» — «Ботафого» за 2.12.