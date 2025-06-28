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Бенфика — Челси: прогноз и ставка на матч 28 июня, где смотреть бесплатно, канал, время начала, счёт, голы, трансляция, составы

У «Челси» проблемы из-за украинского вратаря: экспресс на КЧМ-2025
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на матчи КЧМ-2025 28 июня 2025 года
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А «Палмейрас» и «Ботафого» продвигают бразильский футбол.

Групповой этап клубного чемпионата мира по футболу в США позади. Сегодня, 28 июня, состоятся первые матчи 1/8 финала, то есть первые встречи на выбывание. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Челси»

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После не совсем удачного сезона «Бенфика» сотворила небольшую сенсацию, выиграв свою группу. Ни в одном из трёх матчей лиссабонцы не уступили. Сначала сыграли вничью с «Бока Хуниорс» (2:2), затем разгромили «Окленд Сити» (6:0), а на десерт отобрали очки у «Баварии» (1:0). Пусть та и была ослаблена кадровыми перестановками.

В 1/8 финала КЧМ-2025 «Бенфика» сыграет с действующим победителем Лиги конференций — «Челси». В плей-офф лондонцы прошли со второго места в группе. Сначала одолели «Лос-Анджелес» (2:0), но затем уступили «Фламенго» (1:3). Многое зависело от последней встречи с «Эсперансом». Лондонцы сделали всё как надо.

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Одну историю «Бенфика» уже изменила, может быть, сможет и сейчас? Судя по тому, какой вклад вносят новички клуба, всё лучшее для «Челси» только начинается. Но пробить Трубина — задача непростая. Это стало понятно после подвигов украинца на групповом этапе. Прогнозируем ничью в основное время за 3.45. «Бенфика» будет уверенно обороняться и использовать контратаки, а «Челси» испытает проблемы с реализацией.

Прогноз на матч «Палмейрас» — «Ботафого»

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Не начался
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бразильские команды на этом клубном чемпионате мира показывают себя в очень хорошем свете. На групповом этапе участие принимали четыре представителя бразильской Серии А, и каждый сумел квалифицироваться в плей-офф. С «Фламенго» и «Флуминенсе» отдельная история, однако «Палмейрас» и «Ботафого» тоже умудрились отличиться.

«Палмейрас» выиграл группу А, где также находился мотивированный «Интер Майами» Лионеля Месси и имеющий солидный еврокубковый опыт «Порту». «Ботафого», в свою очередь, вообще попал в «группу смерти» с «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов, и не менее грозным мадридским «Атлетико», но умудрился финишировать вторым.

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Поскольку «Палмейрас» и «Ботафого» являются представителями чемпионата Бразилии, логично будет изучить историю их противостояний, где есть тренд на голы в обе стороны. Имя победителя назвать трудно, зато можно увидеть обоюдоострую игру. Мячи в обе стороны наблюдались в четырёх из шести прошлых встреч.

Экспресс на матчи КЧМ-2025 28 июня 2025 года

  • Ставка 1: ничья в основное время в матче «Бенфика» — «Челси» за 3.45.
  • Ставка 2: обе забьют в матче «Палмейрас» — «Ботафого» за 2.12.

Общий коэффициент: 3.45 х 2.12 = 7.31.

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