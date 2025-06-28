Финал U21 ЧЕ-2025 и динамовское дерби в чемпионате Беларуси: экспресс на футбол

На случай, если матчей 1/8 финала КЧМ-2025 будет мало.

В США продолжается клубный чемпионат мира по футболу. Сегодня, 28 июня, пройдут первые матчи 1/8 финала. Если вам этого покажется мало, представляем экспресс на другие футбольные встречи. Это финал молодёжного ЧЕ-2025 и дерби в чемпионате Беларуси.

Прогноз на матч Англия U21 — Германия U21

Сборная Англии будет пытаться защитить титул чемпионов Европы. Среди молодёжных команд в истории только испанцам удавалось выиграть турнир два раза подряд. И сейчас «молодые львы» близки к этому достижению. Осталось только одолеть сборную Германии, но реально ли это?

Подопечные Ли Карсли встречались с бундестим во время группового этапа и потерпели поражение со счётом 1:2. Виной тому два пропущенных в первом тайме мяча. Во втором же, несмотря на огромное количество попыток в атаке, сравнять счёт не удалось.

Молодёжная сборная Германии не скупа на таланты. Для неё чемпионат Европы складывается даже более удачно, чем для английской команды. Добралась до финала без поражений. Она очень хороша, и вывод напрашивается один. Короли молодёжного ЧЕ-2025 не англичане, а бундестим. Прогнозируем победу молодёжной сборной Германии в основное время за 2.75.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо-Брест»

Чемпионат Беларуси по футболу продолжается, и у предстоящих соперников задача одинаковая. «Динамо» Минск занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков. У «Динамо-Брест» в активе на два очка меньше, клуб располагается на пятом месте. Первому не хватает до лидирующего «Макслайна» семи очков, второму — девяти.

«Динамо» Минск и «Динамо-Брест» между собой обычно проводят яркие дерби. Нередко тотал забитых мячей в них превышает общепринятую планку. Вместе с тем в последние годы наблюдается перевес в сторону минчан, которые чаще выходят победителями.

Однако сейчас ситуация такова, что рисковать ни одной из команд нельзя. Можно ещё сильнее отстать от лидера. Кроме того, и у минской, и у брестской команды хорошая форма. Много побед, мало осечек. Вероятно, соперники сыграют достаточно осторожно, а потому нельзя исключать ничью, которая худо-бедно всех устроит.

Экспресс на футбол 28 июня 2025 года

Ставка 1: победа молодёжной сборной Германии в финале ЧЕ-2025 за 2.75.

победа молодёжной сборной Германии в финале ЧЕ-2025 за 2.75. Ставка 2: ничья в матче «Динамо» Минск — «Динамо-Брест» за 3.30.

Общий коэффициент: 2.75 х 3.30 = 9.07.