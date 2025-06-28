Топурия — Оливейра и Пантожа — Кара-Франс: экспресс на UFC 317

В ночь с 28 на 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США, штат Невада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 317. В главном бою вечера поединок за вакантный чемпионский пояс в лёгком весе проведут Илия Топурия и Чарльз Оливейра. Соглавный бой — Пантожа — Кара-Франс. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на бой Александр Пантожа — Кай Кара-Франс

Пантожа зачищает свой дивизион, и с каждым разом становится всё сложнее подобрать ему достойного соперника. Для Людоеда это будет уже четвёртая защита титула с тех пор, как он выиграл его в 2023 году, победив Брэндона Морено раздельным решением судей. С того времени он убирал любого, кто пытался отобрать у него пояс.

Александр в себе не сомневается и вряд ли верит, что кто-то может отнять у него чемпионский титул. Он отлично работает в партере и за счёт этого набирает очки. Чем сможет ему ответить Кара-Франс, занимающий четвёртую строчку в рейтинге в наилегчайшей весовой категории?

Кай Кара-Франс — это способный боец, который держит удар и способен ответить мощной контратакой. Однако удивительно, что такой боец вообще получил титульный поединок. Это говорит только о том, что в дивизионе не осталось равных Пантоже. Так что наш прогноз — победа бразильца досрочно за 2.22.

Прогноз на бой Илия Топурия — Чарльз Оливейра

Илия Топурия — непобеждённый боец. И послужной список у него очень серьёзный. Достаточно сказать, что в своих двух последних поединках он вырубил Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя. Конечно, хотелось бы увидеть бой Топурия — Махачев, Илия и поднимался в этот вес ради него, но пока что этот поединок не состоится.

Что может противопоставить Топурии Чарльз Оливейра? На самом деле, не так и много. Безусловно, это опыт. 46 боёв в карьере — это очень и очень серьёзно. Превосходит Чарльз своего соперника и в антропометрии. Но вряд ли это можно занести ему в актив, потому что Илия провёл уже много боёв в таких условиях.

Можно рискнуть и взять успех Илии в третьем-пятом раунде. Всё таки Оливейра — опытный боец, не мальчик для битья. Он явно не будет форсировать события и пару раундов сможет продержаться. Топурия тоже не станет лезть вперёд с первого отрезка. Но ближе к середине боя усталость бразильца даст о себе знать. И как только Чарльз устанет и потеряет концентрацию, он пропустит решающий удар. А дальше всё завершится очень быстро.

Экспресс на бои UFC 317 29 июня 2025 года

Ставка 1: Пантожа победит Кара-Франса досрочно за 2.22.

Пантожа победит Кара-Франса досрочно за 2.22. Ставка 2: победа Илии Топурии нокаутом в 3-5-м раунде за 3.05.

Общий коэффициент: 2.22 х 3.05 = 6.77.