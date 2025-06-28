«ПСЖ» — «Интер Майами». Парижане аплодировали Месси, а теперь будут его бояться

29 июня 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют французский «ПСЖ» и американский «Интер Майами». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 19:00 мск. Месси ждёт игра не только с победителем Лиги чемпионов, но и с бывшим клубом.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Интер Майами» 29 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.20, а шансы «Интер Майами» оценили в 14.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу парижан за 8.00.

Прогноз на матч 1/8 финала КЧМ-2025 «ПСЖ» — «Интер Майами» (29.06.2025)

Победитель Лиги чемпионов прошлого сезона полностью оправдывает свой статус одного из фаворитов клубного чемпионата мира — 2025. «ПСЖ» вышел в 1/8 финала с первого места группы В. Он набрал одинаковое количество очков с «Ботафого», но на распределение мест в таблице повлияла разница голов.

Парижане начали очень резво, разгромив «Атлетико» со счётом 4:0, однако в следующих встречах оставили двойственное впечатление. Подопечные Луиса Энрике уступили бразильскому клубу (0:1) и обыграли скромный «Сиэтл Саундерс» (2:0). Ожидалось, что матч с американской командой получится простым и более убедительным.

Хвича Кварацхелия показал классную игру. Грузинский футболист в прекрасной форме. Он забил гол и отдал две результативные передачи в трёх встречах. А вот Матвей Сафонов так и не получил шанса выйти на поле в матчах КЧМ-2025. Кажется, Луис Энрике его так и не выпустит. Зато тренер с нетерпением ждёт возвращения Усмана Дембеле.

Играть «ПСЖ» будет с «Интер Майами», которого многие недооценивали. А зря, ведь Месси и Суарес являются грозной силой. Лионелю предстоит встретиться со своей бывшей командой. О таком можно было только мечтать, но, несмотря на переезд в МЛС, звёздный аргентинец получит шанс сыграть с победителем Лиги чемпионов.

«Цапли» вышли в 1/8 финала КЧМ-2025 со второй строчки группы А, набрав одинаковое количество очков с «Палмейрасом». В трёх встречах не было ни одного поражения — достойный результат. Подопечные Хавьера Маскерано одолели «Порту» (2:1) и дважды сыграли вничью — с бразильским клубом (2:2) и «Аль-Ахли» (0:0).

Победный гол в матче с португальцами забил Месси. Он сам заработал штрафной и великолепно исполнил его. Героем встречи с «Палмейрасом» стал Луис Суарес. Уругваец забил гол и отдал результативную передачу. До 80-й минуты «Интер Майами» вёл 2:0, но в концовке растерял преимущество, что выглядело весьма странно.

Футболисты команды Бекхэма признают, что их ждёт игра с лучшим клубом Европы. Конечно, они полны желания совершить сенсацию и одержать победу. В это можно было бы поверить, если учитывать собравшихся в составе клуба экс-звёзд «Барселоны» и настрой Месси на бывшую команду. Однако защита у «Интер Майами» в ужасном состоянии.

В последних шести встречах МЛС подопечные Хавьера Маскерано пропустили 16 мячей. Предлагаем поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 2.15. Также добавим, что Луис Энрике недоволен полями в США. Для «цапель» это уже привычное дело. Любителям рисковать можем предложить взять индивидуальный тотал «Интер Майами» больше 1.5 мяча за 5.00.

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Интер Майами» больше 1.5 мяча за 5.00.