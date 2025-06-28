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Фламенго — Бавария, 29 июня 2025, прогноз на матч КЧМ-2025, смотреть онлайн бесплатно, во сколько начало, ставки на футбол

«Фламенго» — «Бавария». 35-летнему Мюллеру не страшны ни жара, ни Жерсон
Максим Ермаков
«Фламенго» — «Бавария»: прогноз на матч
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Но шансы у бразильцев хотя бы на ничью в основное время будут.

29 июня 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Фламенго» и мюнхенская «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 23:00 мск. Такого уровня соперников у бразильцев ещё не было.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фламенго» — «Бавария» 29 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.68, а шансы «Фламенго» оценили в 4.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мюнхенского клуба за 8.50.

Прогноз на матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Фламенго» — «Бавария» (29.06.2025)

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фламенго» уверенно выиграл группу D, в которой были далеко не самые слабые команды КЧМ-2025. Клуб из Рио-де-Жанейро ответственно подошёл к международному турниру и перед его стартом даже подписал контракт с экс-футболистом «Арсенала» и «Челси» Жоржиньо.

Возможно, футболист, который провёл так много времени в АПЛ, раскрыл своим новым одноклубникам секреты «Челси». Они одержали победу в очном матче со счётом 3:1. После первого тайма уступали, но во втором показали великолепный футбол и не оставили шансов сопернику.

Также красно-чёрные победили «Эсперанс» (2:0), а во встрече 3-го тура группового этапа сыграли вничью с «Лос-Анджелесом» (1:1). Хосеп Гвардиола считает, что бразильские команды выступают на КЧМ-2025 успешнее европейских, потому что находятся в лучшей форме. У них идёт середина сезона внутренних соревнований.

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От себя добавим, что во многих городах США стоит жара, в которую таким командам, как «Челси» и даже «Бавария», играть сложнее, чем клубам из Бразилии. Да и состав у «Фламенго» отличный. Кроме Жоржиньо, выделяются уругваец де Арраскаэта, экс-игрок «Лилля» Луис Араужо, бывший футболист московского «Динамо» Гильермо Варела и знаменитые защитники «Ювентуса» Данило и Алекс Сандро. А капитана Жерсона всеми силами пытается заполучить «Зенит».

«Баварию», впрочем, не испугать всеми этими именами. Равно как и жарой. Недавно Томас Мюллер высказался по поводу погоды в США на фоне жалоб остальных европейских клубов. Нападающий заявил, что, если он в свои 35 лет способен бегать 90 минут по жаре, значит, это должен делать каждый. Справедливо!

Мюнхенцы обеспечили путёвку в 1/8 финала КЧМ-2025 за тур до окончания группового этапа. Они обыграли «Окленд Сити» (10:0) и «Бока Хуниорс» (2:1). В минувшей встрече с «Бенфикой» Венсан Компани провёл глубокую ротацию, и это привело к поражению со счётом 0:1. Правильно сделал, что пожалел основных игроков или нельзя было расслабляться? Ответ на этот вопрос получим совсем скоро.

В целом баварцы пребывают в отличном настроении и в шикарной форме. Майкл Олисе и Джамал Мусиала забили по три мяча, а Кингсли Коман и Томас Мюллер стали авторами двух голов. «Фламенго» попытается навязать «Баварии» свою игру, не менее активную. Но сможет ли это сделать под прессингом, под которым окажется?

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Есть надежда на опыт защитников Сандро и Данило, которые играли за «Ювентус» в матчах с баварцами. Алекс перед этой встречей сказал, что ему всегда нравилось играть против мюнхенского клуба. Как минимум по этой причине мы вправе ожидать равной борьбы. Прогнозируем, что обе команды забьют, но тотал будет меньше 5.5 мяча за 1.98.

В ворота мюнхенцев во время группового этапа забивала не только «Бенфика», но и «Бока Хуниорс». Одна из контратак «Фламенго» должна достичь цели. Но и за мюнхенцами не заржавеет, в этом никто не сомневается. Однако большого количества голов не ждём, потому что бразильцы будут стараться играть как можно компактнее в обороне, а это они умеют.

Ставка: обе забьют + тотал меньше 5.5 мяча за 1.98.

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