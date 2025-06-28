«Зенит» — «Црвена Звезда». Тикнизян осваивается в новом клубе. Чем ответит Соболев?

Наир уже забил дебютный гол за сербскую команду. Петербуржцам нужно быть готовыми ко всему.

29 июня 2025 года в товарищеском матче сыграют «Зенит» и «Црвена Звезда». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи (Россия). Начало — в 19:00 мск. Подготовка к новому сезону только начинается для сине-бело-голубых.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 29 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 2.08, а шансы «Црвены Звезды» оценили в 2.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 9.00.

Прогноз на товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» (29.06.2025)

Во время летних сборов «Зениту» важно встретиться с командами, предпочитающими атакующий футбол. А также с теми, у кого есть международный опыт выступлений. Поэтому выбор в пользу «Црвены Звезды» выглядит правильным. Тем более что они не раз виделись.

Товарищеские матчи между российской и сербской командой уже вошли в привычку. В последних трёх играх подряд одержали победу красно-белые, но с преимуществом в один мяч. Теперь сине-бело-голубые попытаются прервать эту неприятную статистику и взять реванш.

Прошлый сезон подопечные Сергея Семака провели не так, как планировали. Они финишировали на втором месте в таблице РПЛ с отставанием в одно очко от «Краснодара». Впервые за семь лет петербургский клуб не стал чемпионом, однако это пойдёт ему только на пользу. В новый сезон — со свежими силами и настроем.

Пока никаких новичков в составе «Зенита» в товарищеском матче мы не увидим, потому что их нет. Клуб пытается совершить громкие сделки, но переговоры либо затягиваются, либо обрываются. Как с Мирлиндом Даку, с которым не удалось договориться. Теперь пытаются переманить капитана «Фламенго» Жерсона.

Сергей Семак может рассчитывать на Александра Соболева, который заиграл только под конец сезона. В четырёх последних матчах РПЛ он забил три гола. В отличной форме Андрей Мостовой и Максим Глушенков, а Матео Кассьерра недавно вернулся к тренировкам.

«Црвена Звезда», в свою очередь, провела невероятный сезон, выиграв чемпионат Сербии. Набрала 100 очков и забила 123 гола! Нападающий сборной Сенегала Шериф Ндиайе стал лучшим бомбардиром первенства. Также выделяются бразилец Бруно Дуарте, Александар Катаи и Лука Илич.

Хотя интереснее будет увидеть в составе красно-белых в игре с «Зенитом» Тикнизяна. Недавно было объявлено о его трансфере в «Црвену Звезду», а потом он забил свой дебютный гол. Наир с 99-процентной вероятностью сыграет против сине-бело-голубых. А ещё за сербский клуб выступает экс-защитник петербуржцев Родригао.

Если всё это объединить — ожидания от матча становятся самыми высокими. Они должны быть оправданны. Мы считаем, что у «Зенита» будут проблемы, и предлагаем поставить на индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 1.5 мяча за 2.15. Для петербургского клуба это первая контрольная игра, а сербы уже победили «Сутьеску» (5:0). Счёт во встрече открыл Наир Тикнизян.

Ставка: индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 1.5 мяча за 2.15.