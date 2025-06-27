Опыт не поможет, будет нокаут. Прогноз на бой Илия Топурия — Чарльз Оливейра

В ночь с 28 на 29 июня мск на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США, штат Невада) состоится турнир UFC 317. Главным его событием станет бой за вакантный титул в лёгком весе между экс-чемпионом в полулёгком весе (до 66 кг) Илией Топурией и бывшим чемпионом в лёгкой категории Чарльзом Оливейрой.

Начало события ожидается в 7:00 мск. Посмотреть прямой эфир боя можно будет можно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры считают фаворитом испанского грузина, на него можно сделать ставку с коэффициентом 1.21, а на Оливейру – 4.65. При этом аналитики практически уверены в том, что поединок закончится досрочно. На этот исход предлагают котировку 1.14, а пари на полный бой доступно за 5.30. На нокаут от одного из бойцов можно сделать ставку за 1.50.

Топурия и Махачев сразятся за титул в лёгком весе. Сейчас он вакантен, Ислам Махачев перебрался в полусредний дивизион. Так что Илия и Чарльз проведут самый что ни на есть поединок за чемпионский пояс.

Илия Топурия — непобеждённый боец. И послужной список у него очень серьёзный. Достаточно сказать, что в своих двух последних поединках он вырубил Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя. Конечно, хотелось бы увидеть бой Топурия — Махачев, Илия и поднимался в этот вес ради него, но пока что этот поединок не состоится.

Что может противопоставить Топурии Чарльз Оливейра? На самом деле, не так и много. Безусловно, это опыт. 46 боёв в карьере — это очень и очень серьёзно. Превосходит Чарльз своего соперника и в антропометрии. Но вряд ли это можно занести ему в актив, потому что Илия провёл уже много боёв в таких условиях.

Вообще, Оливейра — классный борец. В партере в лучшие годы он если не царил, но был в полнейшем порядке. Вот только чем дальше, тем эти воспоминания становятся призрачнее. Впрочем, свой последний бой Чарльз выиграл. У Майкла Чендлера, который на четыре года старше него. Конечно, с Топурией этого соперника не сравнить.

Шанс Оливейры — затащить Илию в партер и решить вопрос там. Но совершенно непонятно, как он собирается справляться с Топурией в стойке. Защита бразильца не так хороша, рано или поздно Илия его пошатнёт и добьёт. По крайней мере, практически все эксперты сходятся в этом.

В принципе, победа Топурии нокаутом идёт за 1.67, это уже неплохой коэффициент. Но можно взять и временной отрезок. Можно рискнуть и взять успех Илии в третьем-пятом раунде. Всё таки Оливейра — опытный боец, не мальчик для битья. Он явно не будет форсировать события и пару раундов сможет продержаться. Топурия тоже не станет лезть вперёд с первого отрезка. Но ближе к середине боя усталость бразильца даст о себе знать. И как только Чарльз устанет и потеряет концентрацию, он пропустит решающий удар. А дальше всё завершится очень быстро.

Ставка: победа Илии Топурии нокаутом в 3-5-м раунде за 3.05.