Медведев и Андреева начинают Уимблдон-2025: чего ждать от лучших россиян?

Всё не так плохо, но радоваться раньше времени тоже не стоит.

Открытый чемпионат Великобритании по теннису пройдёт с 30 июня по 13 июля 2025 года. Считается, что это самый престижный турнир серии «Большого шлема», а потому к просмотру строго рекомендуется. Тем более что Россию в мужском и женском одиночных разрядах представят сразу 16 спортсменов. Будет за кого поболеть.

27 июня в Лондоне состоялась жеребьёвка, и участники узнали своих соперников по первому кругу. В связи с этим букмекеры обновили котировки. Среди мужчин из России главным претендентом на победу в финале Уимблдона является Даниил Медведев. Коэффициент составляет 25.0. Среди женщин — Мирра Андреева (10.0).

Шансы проявить себя на травяном покрытии в Лондоне есть также у Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Екатерины Александровой и Дианы Шнайдер. Однако мы остановимся на Медведеве и Андреевой, поскольку на данный момент они являются сильнейшими теннисистами страны. Попробуем понять, что ждёт наших спортсменов в первом круге.

На Даниила Медведева возлагаются надежды

У Дани Медведева ситуация ровно такая же, какая была на «Ролан Гаррос». Он получил девятый номер в соответствии с положением в рейтинге АТР. В прошлом году на Уимблдоне добрался до полуфинала, а теперь начнёт выступление матчем с Бенжаменом Бонзи из Франции и до полуфинала не встретится ни с одним из фаворитов — ни с Алькарасом, ни с Синнером.

Против Бенжамена Бонзи россиянин играл в далёком 2017 году. Тоже на Уимблдоне. Тогда уступил, даже не закончив встречу. Однако с тех пор многое изменилось. К Уимблдону-2025 теннисист подходит в хорошей форме. На недавнем турнире в Галле добрался до финала и неожиданно уступил Александру Бублику. Если не брать это в счёт, то выступил классно.

Француз тоже принимал участие в Галле. Прошёл этап квалификации, однако в первом же серьёзном матче потерпел поражение. Уступил соотечественнику Кантену Алису — 4:6, 4:6. Если всё пройдёт без эксцессов, то проблем у Даниила Медведева в первом круге Уимблдона возникнуть не должно. В принципе, победа россиянина с форой (-6.5) по геймам выглядит логично. А дальше сетка тоже играбельная.

Мирре Андреевой повезло. Главное — не упустить счастье

Мирра Андреева получила наивысший номер посева среди россиянок. Сетка для 18-летней спортсменки выглядит достаточно благосклонно. С Кори Гауфф и Игой Швёнтек она сможет сыграть только в полуфинале, а с Ариной Соболенко, которую называют фаворитом турнира — в финале. Правда, есть большие сомнения, что до столь поздних стадий дойдёт дело.

Маяр Шериф из Египта, понятное дело, Мирра должна побеждать. Египетская теннисистка находится на 86-й позиции в рейтинге и, конечно, не чета Андреевой. На международном турнире в Истбурне она не сумела пройти квалификацию, а на «Ролан Гаррос» вылетела в первом же круге, уступив другой россиянке — Людмиле Самсоновой. Тут может хватить и двух партий.

Однако дальше Мирре Андреевой будет сложно. Трава не является любимым видом покрытия у россиянки, да и получается у неё мало что здесь. Например, на прошлом Уимблдоне не смогла преодолеть даже первый круг. А недавно вылетела из четвертьфинала турнира в Бад-Хомбурге. Надежда, как водится, умирает последней. Главное — не проиграть самой себе.

Экспресс на первые матчи россиян на Уимблдоне-2025

Ставка 1: Медведев обыграет Бонзи с форой (-6.5) за 1.82.

Медведев обыграет Бонзи с форой (-6.5) за 1.82. Ставка 2: тотал меньше 17.5 гейма в матче Андреева — Шериф за 1.87.

Общий коэффициент: 1.82 х 1.87 = 3.40.