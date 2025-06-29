Лионель Месси против «ПСЖ» в 1/8 финала: экспресс на КЧМ-2025

Стадия 1/8 финала плей-офф клубного чемпионата мира по футболу в США благополучно стартовала. Сегодня, 29 июня, следим за «ПСЖ», Лионелем Месси, который сыграет против бывшей команды, и «Баварией». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «ПСЖ» — и «Интер Майами»

Победитель Лиги чемпионов прошлого сезона полностью оправдывает свой статус одного из фаворитов клубного чемпионата мира — 2025. «ПСЖ» вышел в 1/8 финала с первого места группы В. Он набрал одинаковое количество очков с «Ботафого», но на распределение мест в таблице повлияла разница голов.

Играть «ПСЖ» будет с «Интер Майами», которого многие недооценивали. А зря, ведь Месси и Суарес являются грозной силой. Лионелю предстоит встретиться со своей бывшей командой. О таком можно было только мечтать, но, несмотря на переезд в МЛС, звёздный аргентинец получит шанс сыграть с победителем Лиги чемпионов и будет мотивирован.

Футболисты команды Бекхэма признают, что их ждёт игра с лучшим клубом Европы. Конечно, они полны желания совершить сенсацию и одержать победу. Однако защита в ужасном состоянии. Предлагаем поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 2.15. Луис Энрике недоволен полями в США. А для «Интер Майами» это уже привычное дело.

Прогноз на матч «Фламенго» — «Бавария»

«Фламенго» уверенно выиграл группу D, в которой были далеко не самые слабые команды КЧМ-2025. Клуб из Рио-де-Жанейро ответственно подошёл к международному турниру и перед его стартом даже подписал контракт с экс-футболистом «Арсенала» и «Челси» Жоржиньо. Состав боеспособный.

«Баварию», впрочем, не испугать всеми этими именами. Равно как и жарой. Недавно Томас Мюллер высказался по поводу погоды в США на фоне жалоб остальных европейских клубов. Нападающий заявил, что, если он в свои 35 лет способен бегать 90 минут по жаре, значит, это должен делать каждый. Справедливо! В целом баварцы пребывают в отличном настроении и в шикарной форме.

В ворота мюнхенцев во время группового этапа забивала не только «Бенфика», но и «Бока Хуниорс». Одна из контратак «Фламенго» должна достичь цели. Но и за мюнхенцами не заржавеет, в этом никто не сомневается. Однако большого количества голов не ждём, потому что бразильцы будут стараться играть как можно компактнее в обороне, а это они умеют.

Экспресс на 1/8 финала КЧМ-2025 29 июня 2025 года

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Интер Майами» за 2.15.

Ставка 2: обе забьют + тотал меньше 5.5 мяча в матче «Фламенго» — «Бавария» за 1.98.

Общий коэффициент: 2.15 х 1.98 = 4.25.