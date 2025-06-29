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Манчестер Сити — Аль-Хиляль, 1 июля 2025, прогноз на матч КЧМ-2025, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, счёт, ставки на футбол

«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». Индзаги приготовил сюрприз для Гвардиолы
Максим Ермаков
«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: прогноз на матч
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Саудовцы не собираются сдаваться раньше времени.

1 июля 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют английский «Манчестер Сити» и саудовский «Аль-Хиляль». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд». Начало — в 4:00 мск. У команды Симоне Индзаги нет времени, чтобы расслабляться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» 1 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.28, а шансы «Аль-Хиляля» оценили в 10.00. Ничейный исход представлен с коэффициентом 5.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу английского клуба за 8.00.

Прогноз на матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» (01.07.2025)

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» великолепно провёл групповой этап клубного чемпионата мира — 2025. Команда Хосепа Гвардиолы стала единственной из 32 клубов, кому удалось выиграть все три матча. И не только по очкам она превзошла всех, но и по результативности.

13 голов на счету «горожан» — просто невероятная атака. Даже «Бавария», которая обыграла с крупным счётом 10:0 «Окленд Сити», суммарно в трёх встречах отличилась 12 раз. Букмекеры вполне оправданно называют «Манчестер Сити» главным фаворитом в борьбе за победу в КЧМ-2025.

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Английский клуб уверенно одолел «Видад» (2:0), «Аль-Айн» (6:0) и «Ювентус» (5:2). Кто бы мог подумать, что подопечные Гвардиолы разгромят туринцев и отправят в их ворота пять мячей. Ведь клуб из Италии тоже отлично провёл первые две встречи. Тем больше уверенности в их силах.

Примечательно, что в составе «горожан» Эрлинг Холанд далеко не единственный, кто тащит всю атаку. Восемь разных футболистов отличились за время группового этапа. В том числе дебютные голы за английский клуб забили Клаудио Эчеверри и Райан Шерки. Теперь вся эта мощь обрушится и на Симоне Индзаги.

Итальянский специалист оставил миланский «Интер» после завершения прошлого сезона и перебрался в «Аль-Хиляль». У него было слишком мало времени, чтобы подготовить саудовцев и привить собственные идеи, тактики. Пришлось входить в ритм на ходу, и в целом получилось очень даже хорошо.

«Лидеры» вышли в 1/8 финала КЧМ-2025 со второго места. Причём без поражений. Симоне Индзаги сделал большой упор на игру в обороне, которую теперь можно считать главным козырем коллектива. Доказывают это ничьи в матчах с «Реалом» (1:1) и «Зальцбургом» (0:0).

Для выполнения задачи оставалось просто обыграть «Пачуку» в заключительном туре группового этапа. На уверенном ходу саудовцы справились с установкой, победив всухую со счётом 2:0. Шансы у мексиканского клуба забить были. В принципе, как и у «сливочных» с «красными быками», но «Аль-Хиляль» умеет терпеть.

С «Реалом» удалось выдержать целый шквал атак во втором тайме. А получится ли продержаться с «Манчестер Сити»? Будем честны, «горожане» в текущей форме превосходят даже мадридцев. Хотя Симоне Индзаги точно знает, как можно остановить команду Гвардиолы.

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На общем этапе Лиги чемпионов его «Интер» встречался с «Манчестер Сити», и матч завершился нулевой ничьей. «Горожане» нанесли 23 удара по воротам, из которых пять пришлись в створ, однако забить не смогли. «Аль-Хиляль» имеет неплохой состав, которому можно доверить свою секретную формулу успеха.

Предлагаем поставить на тотал меньше 3 мячей за 1.90. Этот матч не получится результативным. Верим, что Индзаги создаст из обороны монолитную стену, которую даже такому огромному количеству мастеров атаки будет нелегко пройти. Возможно, «горожане» выиграют, но вряд ли это будет разгром.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.90.

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