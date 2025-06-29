«Интер» — «Флуминенсе». Удача отвернётся от Кристиана Киву

30 июня 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют миланский «Интер» и бразильский «Флуминенсе». Встреча состоится на стадионе «Банк оф Америка». Начало — в 22:00 мск. На бумаге «нерадзурри» фавориты, но не всё так просто.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Флуминенсе» 30 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу. Поставить на победу итальянского «Интера» можно с коэффициентом 1.70, а шансы бразильского «Флуминенсе» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу миланского клуба за 6.00.

Прогноз на матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Интер» — «Флуминенсе» (30.06.2025)

«Интер» вышел в плей-офф КЧМ-2025 с первого места группы Е. Команда из Милана набрала семь очков и никому не проиграла. Кристиан Киву, который пришёл на смену Симоне Индзаги, проявил себя с лучшей стороны и в короткий срок смог привыкнуть к новой команде.

«Нерадзурри» стартовали с ничейного результата в матче с «Монтерреем» (1:1), но было рано бить панику. Следующие две встречи они выиграли — с «Урава Ред Даймондс» (2:1) и «Ривер Плейт» (2:0). Под руководством румынского тренера коллектив научился адаптироваться под разные тактики соперников.

Ключевую роль играет полузащита, которая грамотно распоряжается мячом и задаёт темп игре. Однако те факты, что одна победа была добыта с разницей всего в один мяч, а также была ничья, заставляют усомниться в надёжности защиты. Всё-таки соперники были не настолько опасными, чтобы пропускать от них.

После встречи с мексиканским клубом «Интер» лишился сразу двух важных футболистов. Бенжамен Павар и Маркус Тюрам получили травмы. А ведь французский нападающий является одним из лучших бомбардиров команды! Это достаточно серьёзные потери.

В минувшей встрече с «Ривер Плейт» дебютный гол за «Интер» забил 19-летний Франческо Эспозито. Молодой нападающий вернулся из аренды в «Специи» и не мог поверить, что забил мяч в таком значимом турнире. Ликовала вся команда, а Киву поздравил футболиста. Скорее всего, он получит достаточно игрового времени и в матче 1/8 финала КЧМ-2025.

«Флуминенсе» — это смесь опытных и молодых игроков. Групповой этап дался бразильской команде с трудом. Уровень соперников был действительно высоким. Бразильцы вышли в плей-офф со второго места, опередив «Мамелоди Сандаунз» на одно очко. Хотя это уже успех.

В матче 3-го тура подопечные Ренато Гаушо чётко выполнили план и сыграли вничью с южноафриканцами (0:0). Креатив бразильцев и прагматизм в тактике нашли идеальное сочетание и принесли результат. Защита — это сильная сторона коллектива, а руководят ею опытные 44-летний вратарь Фабио и 40-летний Тьяго Силва.

До встречи с «Мамелоди Сандаунз» команда Ренато Гаушо победила «Ульсан Хёндэ» (4:2) и сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0). Сложно представить, что она могла сдерживать столь мощный атакующий потенциал, который есть у немецкого клуба. А она смогла!

Причём «Флуминенсе» не использовал «автобус», а уверенно контролировал темп игры, владел мячом и нанёс много ударов по воротам. Даже дортмундцы выглядели в нападении хуже бразильской команды. Это ещё раз говорит о том, что получается умело подстраиваться под стиль соперников и навязывать собственные правила.

Футболисты атаки у Ренато Гаушо умело разрушают оборонительные построения соперников и играют в быстрый пас. Чего «Флуминенсе» не хватает, так это хладнокровия при исполнении ударов. Поэтому из трёх встреч две завершились нулевой ничьей. Не исключено, что и теперь будет немного голов.

С учётом важности предстоящей встречи бразильская команда вновь может не реализовать свои моменты. Но у «Интера» тоже должны возникнуть сложности в нападении. Всё-таки «Флуминенсе» уверенно оборонялся даже против «Боруссии». Напрашивается ставка на то, что бразильский клуб не проиграет в основное время за 2.15.

Победа во встрече с «Урава Ред Даймондс» стала волевой для «Интера». Обыграть «Ривер Плейт» во многом удалось за счёт удаления в составе соперника. Как только аргентинская команда осталась в меньшинстве, в её ворота посыпались голы. «Флуминенсе» доказал, что организован, стабилен и надёжен в защите. Шансы, что будет ничья, высоки.

Ставка: «Флуминенсе» не проиграет «Интеру» в основное время за 2.15.