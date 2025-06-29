«Динамо» — ОФК. Клуб Медиалиги — даже не разминка, Карпин только засучил рукава

30 июня 2025 года в матче Братского кубка сыграют московское «Динамо» и белградский ОФК. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. Когда команды встречались в прошлом году, российский клуб одержал победу со счётом 2:0. Сможет повторить успех?

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — ОФК Белград 30 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российскому клубу. Поставить на победу московского «Динамо» можно с коэффициентом 1.23, а шансы ОФК из Белграда оценили в 8.30. Ничья идёт с коэффициентом 5.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу московского клуба за 8.50.

Прогноз на матч Братского кубка — 2025 «Динамо» Москва — ОФК Белград (30.06.2025)

30 июня начинается ставший традиционным товарищеский турнир — Братский кубок. В минувшем розыгрыше победителем стал ЦСКА, а столичное «Динамо» заняло второе место. В этот раз бело-голубые постараются выиграть, а поможет им новый главный тренер.

Бело-голубых возглавил Валерий Карпин. Он ушёл из «Ростова», потому что хотел сконцентрироваться на работе со сборной России. Но скоро мнение тренера изменилось. С собой он прихватил защитника Максима Осипенко. Как сказал уже нынешний игрок клуба Данил Глебов — в «Динамо» собирается небольшая ростовская банда.

Только тренер сборной России принялся за работу с московским клубом, как на него посыпались проблемы. Ключевой игрок Луис Чавес получил серьёзную травму и может пропустить весь сезон. К счастью, трансферное окно ещё открыто, и замену ему можно будет найти.

Однако в товарищеских матчах придётся обходиться тем, что есть. Недавно московское «Динамо» провело встречу с 2DROTS из Медиалиги. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:0, а голы забивали Лепский, Лесовой и Гладышев. В принципе, логичный результат. В предстоящей встрече всё будет совсем иначе.

ОФК из Белграда — серьёзный соперник, который занял в прошлом сезоне чемпионата Сербии четвёртое место. Хотя он явно находится далеко не в лучшей форме. В последних шести матчах первенства одержал всего одну победу и потерпел четыре поражения. Суммарно за это время пропустил 15 мячей.

Сербский клуб уже успел провести первую товарищескую встречу на сборах, сыграв вничью с «Сутьеской» (0:0). Поэтому вряд ли несёт большую опасность московскому клубу. Но явно больше, чем 2DROTS. Его проблемная зона — это оборона. Валерий Карпин, в свою очередь, готов показать, что справится с работой в «Динамо».

Оценивать перспективы и возможности команды по встрече с клубом из Медиалиги нельзя. А вот игра с сербской командой покажет многое. Прогнозируем победу москвичей с форой (-1.5) за 1.75. Даже не по той причине, что клуб из РПЛ в несколько раз сильнее. Просто у ОФК уж больно нестабильные результаты и плохая оборона.

Ставка: победа «Динамо» в матче с ОФК с форой (-1.5) за 1.75.