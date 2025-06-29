«Зенит» против Тикнизяна и очередной «сухарь» Хайкина: экспресс на футбол

Клубный чемпионат мира по футболу в США продолжается, участники добрались до 1/8 финала. Однако не только этим богата программа уикенда. Сегодня, 29 июня, состоится товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда», а в Норвегии пройдёт встреча регулярного чемпионата «Будё-Глимт» — «Сарпсборг 08». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Зенит» — «Црвена Звезда»

Товарищеские матчи между российской и сербской командой уже вошли в привычку. В последних трёх играх подряд одержали победу красно-белые, но с преимуществом в один мяч. Теперь сине-бело-голубые попытаются прервать эту неприятную статистику и взять реванш.

Пока никаких новичков в составе «Зенита» в товарищеской встрече мы не увидим, потому что их нет. Клуб пытается совершить громкие сделки, но переговоры либо затягиваются, либо обрываются. «Црвена Звезда», в свою очередь, провела невероятный сезон, выиграв чемпионат Сербии. Набрала 100 очков и забила 123 гола!

Ожидания от матча довольно высокие. Они должны быть оправданны. Мы считаем, что у «Зенита» будут проблемы, и предлагаем поставить на индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 1.5 мяча за 2.15. Для петербургского клуба это первая контрольная игра, а сербы уже победили «Сутьеску» (5:0). Счёт во встрече открыл перешедший из РПЛ Наир Тикнизян.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Сарпсборг 08»

Чемпионат Норвегии проводится не так, как многие европейские первенства. Поэтому прямо сейчас в норвежской Элитсерии участники приняли участие в среднем в 10-12 встречах. «Будё-Глимт» полностью отошёл от успешного выступления в Лиге Европы, а потому уже сосредоточился на внутренней арене. К слову, работы здесь хватает.

«Будё-Глимт» отстаёт от лидирующего «Викинга» более чем на 10 очков. Это серьёзный разрыв. Впрочем, норвежский гигант имеет в запасе четыре игры и уже начал сокращать отставание. В последних двух встречах чемпионата Норвегии одержал убедительные победы над «Хёугесунном» (4:0) и «Бранном» (3:0). Хорошо себя показал Никита Хайкин.

В принципе, есть все шансы, чтобы снова отыграть «на ноль». Предстоящий соперник — «Сарпсборг 08», он находится в середине турнирной таблицы и стал хуже реализовывать свои шансы в атаке. За три прошлых тура забил всего два мяча. «Будё-Глимт» выступит дома, а потому не видим никаких препятствий, чтобы он не выиграл всухую.

Экспресс на футбол 29 июня 2025 года

Ставка 1: индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 1.5 мяча за 2.15.

Ставка 2: «Будё-Глимт» обыграет «Сарпсборг 08» всухую за 2.65.

Общий коэффициент: 2.15 х 2.65 = 5.69.