Альберт Батыргазиев — Джеймс Диккенс: ничего сложного для россиянина

2 июля в Стамбуле (Турция) состоится турнир IBA.Pro 7 Champion’s Night. В его главном бою временный чемпион WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) россиянин Альберт Батыргазиев (12-0, 8 KO) сразится с британцем Джеймсом Диккенсом (35-5, 14 KO).

Начало события ожидается ориентировочно в 23:00 мск. Посмотреть прямой эфир боя можно будет можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

Букмекеры считают явным фаворитом россиянина, на него можно сделать ставку с коэффициентом 1.07, в то время как на Диккенса предлагают котировку 8.85. Ничья маловероятна, поставить на такое развитие событий можно за 29.00.

На ТБ 10.5 раунда можно заключить пари за 1.63, а обратный исход котируют за 2.15.

Прогноз на бой Альберт Батыргазиев — Джеймс Диккенс (2.07.2025)

26-летний олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев продолжает развивать свою карьеру в профессионалах. Непобеждённый россиянин проведёт свой первый бой за пределами России. И, пожалуй, это самая большая проблема, которая стоит перед Альбертом.

Волнение и груз ответственности — всё, что может помешать Батыргазиеву в предстоящем поединке. Так, например, случилось в его предыдущей схватке с аргентинцем Нери Ромеро. Россиянин в итоге победил единогласным решением, но по ходу боя впервые в карьере оказался в нокдауне. Да, после этого Альберт сумел изменить ситуацию, однако это важный урок, который не должен повториться.

Соперник очевидно уступает Батыргазиеву в классе. Правда, Диккенс достаточно опытен. У него 35 побед и пять поражений в профессиональном боксе. А вершиной карьеры стал бой за титул IBF в 2021 году против Кида Галахада. Правда, закончился этот бой для британца бесславно. Джеймс достаточно крепкий боксёр, но и только. Диккенс готовился к этому бою под руководством тренера, который раньше работал с Джоно Кэрроллом. Именно в поединке с этим ирландцем Альберт завоевал временный титул. Так что в лагере британца понимают, с чем ему предстоит столкнуться. И всё-таки для Диккенса, кажется, будет победой, если он сможет выстоять все 12 раундов.

В исходе боя сомнений нет, Батыргазиев должен побеждать и делать это уверенно. В команде россиянина говорят, что успех в предстоящем поединке должен открыть Альберту путь на британский рынок, что позволит получать более серьёзные бои как с точки зрения соперников, так и в плане коммерции. Дело за малым — нужна уверенная победа.

В своих последних боях Альберт доводил дело до решения судей, однако сейчас стоит рассмотреть ставку на досрочное завершение. Россиянин лучше во всём, а волнение должно быстро уйти. Ставка на ТМ 10.5 раунда за 2.15 выглядит хорошо. Всё в руках Батыргазиева.

Ставка: ТМ 10.5 раунда за 2.15.