Индзаги закроет Холанда, «Интер» будет нервничать: экспресс на КЧМ-2025

Стадия плей-офф на клубном чемпионате мира по футболу в США благополучно стартовала. Продолжаем выяснять имена четвертьфиналистов. Сегодня, 30 июня, пройдёт матч «Интер» — «Флуминенсе», а рано утром 1 июля пройдёт матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Интер» — «Флуминенсе»

«Флуминенсе» — это смесь опытных и молодых игроков. Групповой этап дался бразильской команде с трудом. Уровень соперников был действительно высоким. Бразильцы вышли в плей-офф со второго места. Защита — это сильная сторона коллектива, а руководят ею опытные 44-летний вратарь Фабио и 40-летний Тьяго Силва.

До встречи с «Мамелоди Сандаунз» команда Ренато Гаушо победила «Ульсан Хёндэ» (4:2) и сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0). Причём она не использовала «автобус», а уверенно контролировала темп игры, владела мячом и нанесла много ударов по воротам. Даже дортмундцы выглядели в нападении хуже бразильской команды.

С учётом важности предстоящей встречи бразильская команда вновь может не реализовать свои моменты. Но у «Интера» тоже должны возникнуть сложности в нападении. Всё-таки «Флуминенсе» уверенно оборонялся даже против «Боруссии». Напрашивается ставка на то, что бразильский клуб не проиграет в основное время за 2.15.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»

«Манчестер Сити» великолепно провёл групповой этап клубного чемпионата мира — 2025. Команда Хосепа Гвардиолы стала единственной из 32 клубов, кому удалось выиграть все три матча. И не только по очкам она превзошла всех, но и по результативности. 13 голов на счету «горожан» — просто невероятная атака.

Примечательно, что в составе «горожан» Эрлинг Холанд далеко не единственный, кто тащит всю атаку. Восемь разных футболистов отличились за время группового этапа. В том числе дебютные голы за английский клуб забили Клаудио Эчеверри и Райан Шерки. Теперь вся эта мощь обрушится и на Симоне Индзаги.

Однако предлагаем поставить на тотал меньше 3 мячей за 1.90. Этот матч не получится результативным. Симоне Индзаги точно знает, как можно остановить команду Гвардиолы. На общем этапе Лиги чемпионов его «Интер» встречался с «Манчестер Сити», и матч завершился нулевой ничьей. А с «Аль-Хилялем» уже успел сдержать мадридский «Реал».

Экспресс на клубный чемпионат мира 30 июня 2025 года

Ставка 1: «Флуминенсе» не проиграет «Интеру» в основное время за 2.15.

Ставка 2: тотал меньше 3 мячей за 1.90.

Общий коэффициент: 2.15 х 1.90 = 4.08.