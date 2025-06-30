Медведев стартует на Уимблдоне и второй матч Карпина в «Динамо»: экспресс на спорт

Клубный чемпионат мира по футболу в США продолжается, но не только этим порадует спортивная программа дня. Сегодня, 30 июня, стартуют матчи основной сетки Уимблдона-2025, а московское «Динамо» проведёт второй матч под руководством Валерия Карпина. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — ОФК Белград

Недавно московское «Динамо» провело встречу с 2DROTS из Медиалиги. Матч стал первым под руководством нового главного тренера — Валерия Карпина. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:0, а голы забивали Лепский, Лесовой и Гладышев. В принципе, логичный результат. В предстоящей встрече всё будет совсем иначе.

ОФК из Белграда — серьёзный соперник, который занял в прошлом сезоне чемпионата Сербии четвёртое место. Хотя команда явно находится не в лучшей форме. В последних шести матчах первенства одержала всего одну победу и потерпела четыре поражения. Суммарно за это время пропустила 15 мячей.

Оценивать перспективы и возможности «Динамо» по встрече с клубом из Медиалиги нельзя. А вот игра с сербской командой покажет многое. Прогнозируем победу москвичей с форой (-1.5) за 1.75. Даже не по той причине, что клуб из РПЛ в несколько раз сильнее. Просто у ОФК уж больно нестабильные результаты и плохая оборона.

Прогноз на матч Бенжамен Бонзи — Даниил Медведев

У Дани Медведева ситуация ровно такая же, какая была на «Ролан Гаррос». Он получил девятый номер в соответствии с положением в рейтинге АТР. В прошлом году на Уимблдоне добрался до полуфинала, а теперь начнёт выступление матчем с Бенжаменом Бонзи из Франции и до полуфинала не встретится ни с одним из фаворитов — ни с Алькарасом, ни с Синнером.

Против Бонзи россиянин играл в далёком 2017 году. Тоже на Уимблдоне. Тогда уступил, даже не закончив встречу. Однако с тех пор многое изменилось. К Уимблдону-2025 теннисист подходит в хорошей форме. На недавнем турнире в Галле добрался до финала и неожиданно уступил Александру Бублику. Если не брать это в расчёт, то выступил классно.

Француз тоже принимал участие в турнире в Галле. Прошёл этап квалификации, однако в первом же серьёзном матче потерпел поражение. Уступил соотечественнику Кентену Алису — 4:6, 4:6. Если всё пройдёт без эксцессов, то проблем у Даниила Медведева в первом круге Уимблдона возникнуть не должно. В принципе, победа россиянина с форой (-6.5) по геймам выглядит логично. А дальше сетка тоже играбельная.

Экспресс на спорт 30 июня 2025 года

Ставка 1: победа «Динамо» в матче с ОФК с форой (-1.5) за 1.75.

Ставка 2: Медведев обыграет Бонзи с форой (-6.5) за 1.82.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.85 = 3.18.