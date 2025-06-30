«Реал» — «Ювентус». Так же весело, как в матче с «Манчестер Сити»

1 июля 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 22:00 мск. Успеют ли туринцы оправиться после поражения в матче группового этапа с «Манчестер Сити»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Ювентус» 1 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Ювентуса» оценили в 5.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридского клуба за 8.00.

Прогноз на матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Реал» — «Ювентус» (01.07.2025)

Когда Хаби Алонсо возглавил «Реал», до начала КЧМ-2025 времени оставалось крайне мало. Он успел провести всего пару тренировок, однако этого оказалось достаточно, чтобы проникнуться душой к команде и запустить процесс изменений. Испанский специалист с ходу стал привносить в игру мадридцев собственные идеи, отучая их от привычек Карло Анчелотти.

Он не задействовал тактику, которую использовал в «Байере», но сразу дал понять команде, что хочет от неё больше активных действий в атаке. Матч с «Аль-Хилялем» (1:1) стал для Хаби Алонсо дебютным и завершился вничью. Во втором тайме «сливочные» полностью завладели инициативой, однако не смогли реализовать свои моменты.

В следующем матче с «Пачукой» (3:1) тренеру удалось одержать первую победу. Не помешал даже тот факт, что мадридцы остались в меньшинстве. На седьмой минуте красную карточку получил Асенсио. В минувшей встрече с «Зальцбургом» подопечные Хаби Алонсо сыграли ещё лучше. Они разгромили австрийский клуб со счётом 3:0.

Не только в атаке появилось больше активности, но и оборона сыграла надёжно. Хотя «красные быки» атаковали не реже «Реала», однако остались без голов. Зато «сливочные» нанесли четыре удара в створ, из которых три оказались голевыми — это признак мастерства. Они уверенно выиграли группу, но дальше их ждут более тяжёлые испытания.

«Ювентус» показал великолепный футбол во время группового этапа КЧМ-2025. Команда Игора Тудора одержала две победы подряд в матчах с «Видадом» (5:0) и «Аль-Айном» (4:1), заранее обеспечив себе место в 1/8 финала. Последняя встреча с «Манчестер Сити» по факту уже ничего не решала. Была банальная борьба за первое место.

Поэтому тренер туринцев провёл ротацию, дав отдохнуть перед ответственным этапом основным футболистам. В итоге чёрно-белые проиграли «горожанам» со счётом 2:5. Это поражение сложно выбросить из головы перед игрой с «Реалом», даже несмотря на факт изменений в составе «старой синьоры».

Быть может, «Ювентус» действительно сыплется в обороне под натиском настолько атакующих клубов? А ведь Хаби Алонсо как раз ведёт «сливочных» к улучшению игры в нападении. Прогресс заметен в каждом следующем матче. Добавим, что во всех трёх играх группового этапа КЧМ-2025 не выступал Мбаппе.

Килиан болел, но уже приступил к тренировкам. Хаби Алонсо надеется, что сможет выпустить французского форварда на поле в игре с туринцами. Однако Давид Алаба, Дани Карвахаль и Эндрик всё ещё находятся в списке травмированных. Так что предлагаем поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

От этой встречи большие ожидания. С атакой «сливочных» разобрались, однако не будем забывать, как классно играет в нападении и талантливая молодёжь «старой синьоры». 20-летний Кенан Йылдыз забил три гола на КЧМ-2025, Рандаль Коло Муани и Франсишку Консейсау положили по два мяча. А ведь ещё есть Душан Влахович, на счету которого тоже два гола. Будет весело!

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.25.