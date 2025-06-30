«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей». Серхио Рамос усложнит задачу Джобу Беллингему

2 июля 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют дортмундская «Боруссия» и мексиканский «Монтеррей». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 4:00 мск. Обе команды пока не знают поражений на турнире.

Коэффициенты букмекеров на матч «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей» 2 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкой команде. Поставить на победу дортмундской «Боруссии» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Монтеррея» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Прогноз на матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей» (02.07.2025)

Дортмундская «Боруссия» не похожа на свою версию, которая выступала в Бундеслиге в прошлом сезоне. Это уже не такая бездумно рискующая и несущаяся вперёд команда. Чёрно-жёлтые стали чаще сосредотачиваться на владении мячом и грамотно им распоряжаются.

Как только подопечные Нико Ковача видят, что соперник отступает, тут же включаются в нападении и пытаются реализовать свои шансы в штрафной. Оборона стала действовать более слаженно, о чём свидетельствуют ничья в матче с «Флуминенсе» (0:0) и минимальная победа во встрече с «Ульсан Хёндэ» (1:0).

Только игра с «Мамелоди Сандаунз» получилась в духе прежней «Боруссии». Дортмундцы обыграли южноафриканскую команду со счётом 4:3. Они забили три гола в первом тайме, пропустив один. Во втором, видимо, решили, что могут вернуться к атакующему и рискованному футболу, за что получили в свои ворота ещё пару мячей. Но в плей-офф так играть нельзя.

Прекрасно проявил себя на групповом этапе клубного чемпионата мира новичок чёрно-жёлтых Джоб Беллингем. Брат Джуда отдал результативную передачу в игре с «Ульсан Хёндэ», благодаря которой Свенссон забил победный мяч, а в матче с «Мамелоди Сандаунз» молодой англичанин забил дебютный гол за команду.

«Монтеррей», по мнению букмекеров, является одним из главных аутсайдеров плей-офф клубного ЧМ-2025. Видимо, это означает, что дортмундцам должно быть легко его обыграть. Как будет на деле — попробуем разобраться. Начнём с того, что за мексиканский клуб выступает знаменитый Серхио Рамос.

В команде ценен не только его богатый опыт игры в европейских чемпионатах, но и отличная форма. Ему комфортно взаимодействовать на поле с другими испанцами, которые регулярно попадают в стартовый состав. Речь о полузащитниках Оливере Торресе и Серхио Каналесе.

Ещё один игрок, Лукас Окампос, долгое время выступал за «Севилью». Всем этим футболистам легко находить взаимопонимание и добиваться нужного результата. Тренер «Монтеррея» — испанец Доменек Торрент. Он учился у Хосепа Гвардиолы, работая с ним в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Всё ещё считаете, что у мексиканской команды нет шансов в матче с «Боруссией»? Во время группового этапа «полосатые» никому не проиграли. Были ничьи с «Интером» (1:1), когда автором единственного гола клуба стал Серхио Рамос, и с «Ривер Плейт» (0:0). В ключевом матче с «Урава Ред Даймондс» подопечные Торрента одержали победу со счётом 4:0.

Если «Боруссия» решит играть с «Монтерреем» в смелый и рискованный атакующий футбол, может пропустить пару ненужных мячей. Мексиканская команда умеет использовать контратаки, а бывшие футболисты Примеры хорошо знают свою работу, и у них богатый опыт. Поэтому, вероятнее всего, нас ждёт много игры в середине поля.

В качестве ставки предлагаем взять проход «Боруссии» через тотал меньше 3.5 мяча в основное время за 1.97. Если не получится решить задачу за 90 минут, то в экстра-таймах или в серии пенальти дортмундцы всё же дожмут соперника. Но игра подопечных Доменека Торрента оставит приятные впечатления.

Ставка: проход дортмундской «Боруссии» в матче с «Монтерреем» + тотал меньше 3.5 мяча в основное время за 1.97.