Есть такая традиция у тренеров ЦСКА — «Партизан» побеждать. Челестини сохранит её

Матч за Суперкубок России по футболу не за горами, а за ним придёт и новый сезон Российской Премьер-Лиги. Клубы начали подготовку к нему. Во вторник, 1 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Братского кубка ЦСКА — «Партизан». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч ЦСКА — «Партизан» 1 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российскому клубу. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.84, что приблизительно составляет 54% вероятности. Победа «Партизана» оценивается в 4.00 — около 25% вероятности. Ничейный исход представлен в линии за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч Братского кубка ЦСКА — «Партизан» (01.07.2025)

Предсезонный период для московского ЦСКА получается очень коротким. Не успели армейцы выиграть у «Ростова» в Суперфинале Кубка России 1 июня, как 12 июля им предстоит сразиться с «Краснодаром» за Суперкубок России. А там и до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги рукой подать. Именно поэтому нельзя терять ни дня, нужно закладывать базу на следующий сезон.

Первый блин у нового главного тренера красно-синих получился как надо. Команда в товарищеском матче с мощным представителем Медиалиги «Амкалом» одержала победу со счётом 4:0. Конечно, уровень сопротивления несопоставимый, но для первой после отпуска игры подходит отлично. Задача у Фабио Челестини сейчас — встроить всех футболистов.

Братский кубок уже становится традиционным для ЦСКА, столичного «Динамо» и сербских клубов. В прошлом году армейцы стали победителями, закончив выступление на первой строчке. Тогда руководил Марко Николич, а «Партизан» был обыгран со счётом 3:0. Впрочем, в разные годы, с разными тренерами и в разных состояниях армейский клуб не имел проблем с «Партизаном».

Смотрите сами. В 2017 году ЦСКА победил «Партизан» под руководством Виктора Гончаренко со счётом 3:0, в 2023-м — под руководством Владимира Федотова со счётом 2:1. Также два раза отметился Марко Николич: в 2024 году, как мы уже сказали, выиграл со счётом 3:0, а в 2025-м — со счётом 2:1. Причём сербский клуб не может справиться ни на выезде, ни у себя дома.

Сохранит ли Фабио Челестини эту традицию? Шансы есть. ЦСКА покинули Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов, однако сильно это не повлияет. Без Миралема клуб уже справлялся неоднократно по ходу прошлого сезона, а Рифат основным игроком так и не стал. Сейчас у красно-синих неплохая обойма, не исключены и другие трансферы. Но все захотят проявить себя перед новым штабом.

«Партизан» тоже уже начал готовиться к новому сезону. Потерпел поражение в товарищеском матче с представителем Первой лиги — «Родиной» из Москвы (1:2). Впрочем, у белградского клуба на носу две встречи в первом квалификационном раунде Лиги Европы с АЕК из Ларнаки. Едва ли его сейчас волнуют итоги контрольных игр. А вот армейцам порадовать домашнюю публику будет приятно.

Ставка: ЦСКА выиграет у «Партизана» за 1.84.