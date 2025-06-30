Трофей Мусаева, дебют Челестини. Чего ждать от матча за Суперкубок «Краснодар» — ЦСКА

12 июля российский футбольный сезон стартует в Казани матчем за Суперкубок. В нём встретятся чемпион страны — «Краснодар» — и обладатель Кубка — ЦСКА. Начало встречи — в 18:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами краснодарцев. На «быков» можно сделать ставку с коэффициентом 2.44, а на победу ЦСКА в основное время дают 3.00. На то, что по итогам 90 минут встречи будет зафиксирована ничья, можно заключить пари за 3.40.

Пожалуй, такие букмекерские расклады объяснимы. Если бы команды остались в тех же составах, что и на момент окончания предыдущего сезона, шансы на бумаге были бы точно как минимум равными, а то и с перекосом в сторону армейцев. Но случилось то, что случилось.

«Краснодар» по крайней мере пока так и не продал Эдуарда Сперцяна, сохранил костяк, да и смог как минимум укрепить глубину. Защитник Жубал, игрок атаки Густаво Сантос, вернулся свой воспитанник Виталий Стежко — обойма у Мусаева точно станет пошире. И селекционная работа продолжается. При этом костяк команды остался, поэтому с сыгранностью проблем не будет.

ЦСКА же пережил настоящий хаос после ухода Марко Николича. Пришлось резко искать нового тренера. Нашли, но времени на раскачку у Фабио Челестини нет совсем. Ну и, разумеется, упущено время и на селекцию. Возможно, новички к Суперкубку появятся, но швейцарцу бы разобраться с теми, кто есть, да оперативно внедрить в команду свои требования. В общем, то, что аналитики ставят южан выше, оправданно.

На рынке исхода матча с учётом возможной серии пенальти ситуация также в пользу краснодарцев — 1.80 на 2.01. Аргументы всё те же.

На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку за 1.83, а на «низ» — за 2.04. Вот здесь ситуация интересная. Понятно, что идут пертурбации в ЦСКА, но линию обороны Челестини как минимум на первых порах трогать не будет — он себе не враг. А защитники у ЦСКА классные. Да и если посмотреть на статистику, то из последних восьми очных встреч только две были «верховыми». «Краснодар» в обороне тоже неплох, да и укрепился. Вратари и у тех и у других классные. В общем, не так много аргументов за голевое пиршество.

На то, что обе команды забьют, можно поставить с коэффициентом 1.78. И снова статистика говорит за то, что эта ставка не сыграет. Всего в двух из последних десяти встреч отличались и «Краснодар», и ЦСКА. Конечно, если в Казани будет не очень жарко, то изголодавшиеся по игре футболисты могут порадовать зрителей градом забитых мячей. Но верится в это с трудом.

Как бы то ни было, нас ждёт очень интересный поединок, предсказать победителя в котором очень непросто. Матч задаст тон новому сезону. Будем смотреть!