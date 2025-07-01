Кубок России: везучий «Зенит», сюрприз для «Спартака» и «группа смерти»

Состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России — 2025/2026. 16 команд были разделены на четыре группы. Клубы, занявшие первое и второе места, выходят в плей-офф Пути РПЛ, а команды с третьей строчки продолжат борьбу в Пути регионов. Как распределились участники и кого считают фаворитом — будем разбираться.

Группа А: король известен заранее

В группу А попали «Зенит», «Рубин», «Ахмат» и «Торпедо». Сине-бело-голубым как будто бы повезло, ведь с этими соперниками проблем у них быть не должно. Поэтому коэффициент 1.20 на то, что подопечные Сергея Семака станут лучшими в квартете, выглядит более чем оправданным.

Шансы казанцев букмекеры оценили коэффициентом 9.00, а на успех грозненского клуба предлагают поставить за 12.00. У этих команд мало шансов, но одна из них может выйти в плей-офф. Автозаводцы идут аутсайдерами, и их победа в группе оценивается в 20.00. Пока они — тёмная лошадка. Не знаешь, чего от них ожидать.

Группа В: Валерий Карпин и чемпионы РПЛ

Группа В получилась конкурентной. В неё попали московское «Динамо», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Сочи». Эксперты считают фаворитами действующих чемпионов РПЛ и предлагают поставить на их победу в группе за 1.85. Командой, которая сможет побороться с «быками», букмекеры считают бело-голубых во главе с Карпиным (коэффициент 2.25).

Самарцев и южан тоже не следует сбрасывать со счетов. Они вполне способны проявить лучшие качества. Особенно учитывая тот факт, что в Кубке России фавориты часто проводят ротацию. Ставки на победу в группе «Крыльев Советов» принимают за 15.00, а на победу сочинцев — за 17.00.

Группа С: больная тема для «Спартака»

В группу С попали «Спартак», махачкалинское «Динамо», «Пари НН» и «Ростов». Здесь могут быть сюрпризы. Фаворитами идут красно-белые. Поставить на то, что они займут первое место, можно за 1.25. Если москвичи не выиграют группу — сыграет 4.00. Их главный конкурент — ростовский клуб (7.00), который стал финалистом прошлого розыгрыша Кубка России.

Именно жёлто-синие выбили «Спартак» в полуфинале Кубка. Если махачкалинцы выиграют группу С, сыграет коэффициент 15.00. В минувшем сезоне чемпионата РПЛ они уже побеждали команду Деяна Станковича. Триумф же нижегородцев оценили в 12.00.

Группа D: самая сложная

В группе D состоится московское дерби между ЦСКА (действующим обладателем Кубка России) и «Локомотивом». Также сюда попали «Акрон» и «Балтика». По мнению экспертов, основная борьба за первое место развернётся среди столичных команд. Шансы армейцев выиграть группу оценили в 1.85, а вероятность успеха железнодорожников идёт за 2.30.

Соответственно, аутсайдеры — это тольяттинцы и калининградцы. Если кто-то из них закончит групповой этап на первом месте, сыграет коэффициент 15.00. В целом в группе D сюрпризы могут быть. Бывший игрок сборной России Владислав Радимов назвал её «группой смерти». По большому счёту он прав.

Прогнозы на групповой этап Кубка России — 2025/2026

«Зенит» должен без проблем выигрывать свою группу. Уж слишком проходных соперников подбросила ему жеребьёвка. «Спартак» запросто может наделать ошибок и закончить групповой этап Пути РПЛ Кубка России ниже первого места. Особенно на фоне прогресса «Ростова».

Московское «Динамо» под руководством опытного Валерия Карпина сможет продемонстрировать классный футбол и наверняка выиграет группу В. Ну а железнодорожников запросто может обскакать обладатель Кубка России ЦСКА. Стартуют первые матчи Пути РПЛ 29 июля. С нетерпением ждём!

Ставка 1: «Зенит» выиграет группу А за 1.20.

Ставка 2: «Динамо» Москва выиграет группу В за 2.25.

Ставка 3: «Спартак» не выиграет группу С за 4.00.

Ставка 4: ЦСКА выиграет группу D за 1.85.