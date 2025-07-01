Как Овечкин, только в футболе. Забьёт ли Криштиану Роналду 1000 голов за карьеру?

Все слухи и предположения о карьере Роналду остались в прошлом и не имели никакого смысла, потому что португалец заключил самый дорогой контракт в истории футбола с «Аль-Насром» сроком на два года. Как сказал после этого сам Криштиану — начинается новая глава в истории клуба.

Ещё бы, ведь в год 40-летний нападающий будет зарабатывать € 263 млн. С учётом бонусов за два года контракта сумма может достичь € 600 млн. Причём пункты, указанные в договоре, вполне выполнимы. Судя по информации авторитетных источников, это касается голов, результативных передач и прочих достижений.

Значит, будет мотивация продолжать забивать и собирать трофеи. Один из великих рекордов Роналду может покорить за два года контракта в «Аль-Насре». Речь о 1000 голов за карьеру. Ещё недавно мир смотрел, как Александр Овечкин бьёт рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, а теперь будет болеть за португальскую звезду.

Для других 1000 голов — мечта, для Роналду — цель

Криштиану может стать первым футболистом в истории, который забьёт 1000 голов. Он будет продолжать карьеру, пока не достигнет этой отметки — в этом даже не стоит сомневаться. У нападающего нет никаких границ, и он будет следовать за целью до тех пор, пока не покорит её.

Поставить на то, что Роналду достигнет отметки в 1000 голов за карьеру, можно с коэффициентом 1.90. А если нет — сыграет коэффициент 1.80. Пока на его счету 938 мячей. Значит, осталось ещё 62. Впереди у Криштиану два года выступлений за «Аль-Наср» по новому контракту.

Каковы шансы?

Итак, чтобы установить мировой рекорд, Криштиану Роналду не хватает 62 голов. Учитываются все забитые мячи в официальных матчах, в том числе за сборную. Получается, чтобы покорить отметку в 1000 голов за два года, нужно забивать по 31 мячу за год. Вполне выполнимая задача.

И это мы не берём в расчёт тот факт, что даже спустя пару лет Роналду вряд ли завершит карьеру. В сезоне-2023/2024 во всех клубных соревнованиях Криштиану забил 44 мяча, а в минувшем стал автором 35. И это не учитывая выступлений за сборную!

Огромную часть голов португалец забивает в чемпионате Саудовской Аравии. Пункты бонусов в новом контракте будут мотивировать его показывать игру не хуже, чем в минувшем сезоне. К тому же у него есть цель выиграть первенство. Да и конкуренция в Про-Лиге растёт. Криштиану будет с кем соревноваться за звание лучшего бомбардира.

При этом у сборной Португалии в этом году запланировано ещё шесть матчей квалификации на мундиаль. Соперники подходящие, чтобы Роналду смог им забивать. Национальная команда обязана выходить из группы, в которой есть Армения, Ирландия и Венгрия. Если ничего не помешает, то в 2026 году Криштиану сможет пополнить свою копилку и голами на ЧМ-2026.

Для Роналду не существует преград

Итак, предположим, что в следующих двух сезонах Про-Лиги Роналду сможет забить 50 мячей. Эта задача вполне выполнима, и возраст ему никак не мешает оставаться в отличном тонусе. Добрать ещё 12 голов в других клубных турнирах и за сборную не должно составить труда.

Считаем, что можно взять ставку на то, что Роналду покорит отметку в 1000 голов за карьеру в официальных встречах. Причём сделает он это за два года контракта с «Аль-Насром». Лишь бы не мешали травмы. Хотя, наблюдая, как Криштиану не боится подвергать себя большим нагрузкам и как прекрасно выглядит, всё у него будет прекрасно.

Ставка: Криштиану Роналду достигнет отметки 1000 голов за карьеру за 1.90.