Деяна Станковича сохранили, но зачем? Каким будет новый сезон РПЛ для «Спартака»

Прошло чуть больше года с момента, когда Деян Станкович стал главным тренером «Спартака». Его назначили 1 июля 2024 года. На его счету уже 42 встречи вместе с красно-белыми, но впереди новый сезон. Каким он будет для сербского наставника и московского клуба?

Станковичу дали второй шанс

42 официальных матча, 25 побед, 11 поражений и разность голов — 81:37. Со стороны выглядит неплохо, однако на деле сезон получился провальным. По крайней мере, об этом открыто заявляли многие. Вовсю шли слухи об увольнении Станковича, но руководство красно-белых решило оставить серба.

Ни для кого ни секрет, сколько денег было потрачено на трансферы в минувшем сезоне. Однако отдача получилась слабой. «Спартак» занял четвёртое место в таблице РПЛ и проиграл в полуфинале Кубка России «Ростову». Единственное, что запомнилось во время работы Деяна Станковича, — это победа в матче с «Зенитом» (2:1).

Поставить на то, что в следующем сезоне красно-белые вновь займут место ниже третьего в таблице РПЛ, можно с коэффициентом 2.15. Если они завершат чемпионат России в тройке лидеров — сыграет 1.70. Такого мнения придерживается большинство букмекеров и аналитиков.

В чём проблемы «Спартака»?

Руководство «Спартака» старается не растерять лидеров. Лучший бомбардир минувшего сезона РПЛ Манфред Угальде стал трансферной целью многих клубов. Эсекьель Барко вошёл в тройку лучших игроков по количеству передач под удар. В полузащите он тянул практически в одиночку, но так не может дальше продолжаться.

Клуб остро нуждается в усилении защиты. Атака вроде хорошо укомплектована, однако у многих футболистов есть проблемы с реализацией. Особенно остро проявлялись они во встречах с уступающими по уровню соперниками, когда требуется проявлять креатив, вскрывать плотную оборону и использовать, грубо говоря, единственный момент за 90 минут.

Однако пока ситуация следующая: из тех, кто отказал Станковичу и «Спартаку», скоро можно будет составлять целый список. Среди них Максим Осипенко, Иван Сергеев и Николай Комличенко. Плюс, по информации Gazzetta.gr, никакого перехода Аззедина Унаи не случится, потому что игрок выразил «Марселю» нежелание переезжать в московский клуб.

Зато удалось подписать контракт с Антоном Заболотным, который, если судить по информации источников, уже выбрал себе 91-й номер. Хотя пока это не выглядит усилением. Как «Спартак» собирается становиться чемпионом без улучшения проблемных зон? Поставить на то, что команда Деяна Станковича станет чемпионом РПЛ, можно с коэффициентом 6.50. Если этого не произойдёт — сыграет 1.11.

Кто помешает красно-белым

Соперники в это время не дремлют. «Зенит» выбрал мощные трансферные цели, «Краснодар» будет предельно мотивирован повторить прошлый сезон, ЦСКА получил в тренеры Фабио Челестини — победителя минувшего розыгрыша чемпионата Швейцарии и Кубка страны. И это только начало.

В «Динамо» вообще собирается сборная России! Валерий Карпин пришёл и за собой перетягивает в состав бело-голубых лучших футболистов национальной команды. В это время у «Спартака» не получается практически ничего из желаемого на трансферном рынке.

Деян Станкович показал в прошлом сезоне только то, что «Спартак» может побеждать «Зенит» и способен играть в результативный футбол. Хотя, возможно, это следствие прекрасной игры Барко и Угальде. Поэтому, скорее всего, под руководством сербского тренера красно-белые не смогут занять первое или второе место в РПЛ.

Какое место займёт «Спартак» со Станковичем

Пока сложно представить, каким будет «Спартак» в новом сезоне под руководством Деяна Станковича. Тренер сохранил должность, но к нему есть много вопросов. Оборона — проблемная зона, однако она не усиливается. В ответ на ожидания мы наблюдаем, как серб цепляется за трансфер возрастного нападающего. А ещё пугает ситуация с таким большим количеством отказов «Спартаку».

Руководство в начале этого лета уволило главу селекционного департамента Жоакима Пинту. Без него, как кажется, стало только хуже. В итоге мы считаем, что пока рано ожидать от московского клуба чемпионства. Что-то должно произойти хорошее, чтобы в это поверить. Пока всё лучшее происходит в командах-конкурентах.

Ставка: «Спартак» займёт по итогам сезона-2025/2026 место ниже третьего за 2.15.